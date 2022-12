Máis de 168.000 alumnos participan este curso nos 45 programas educativos temáticos que a Xunta de Galicia integra no ‘Plan Proxecta+’

Desenvólvenos un total de 640 centros educativos co traballo de 7.424 docentes



Trátase de iniciativas relacionadas coa saúde, a alimentación, a actividade física, a ciencia e a tecnoloxía, a lingua, o patrimonio ou o medio ambiente, entre outros

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2022

Un total de 168.811 alumnos participan este curso nos diferentes programas educativos que a Xunta de Galicia integra no

. A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades publicou xa a resolución definitiva dos 640 colexios e institutos que toman parte das distintas iniciativas institucionais do Goberno galego no ano académico 2022/23, co apoio e traballo de 7.424 docentes.

Os centros implicados desenvolverán un total de

45 programas diferentes

, relacionados cos ámbitos da saúde, a alimentación, a actividade física, a ciencia e a tecnoloxía, a lingua, o patrimonio, a solidariedade, o medio ambiente, o desenvolvemento sustentable, a igualdade, o consumo responsable, o voluntariado, a interculturalidade, a convivencia, a educación emocional, a normalización lingüística e os dereitos da infancia ou a mobilidade.

Tres deles incorporáronse este curso, en concreto AntarticLab CSIC, Mestres Gandeiros e Rede de Eco Hortas Escolares. AntarticLab CSIC é un certame de ideas innovadoras en instrumentación e ensaios científicos, dirixido a estudantes de Formación Profesional, organizado polo Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) coa colaboración da Consellería de Educación e o apoio tecnolóxico de Marine Instruments.

, desenvolvido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, en colaboración coa Cooperativa A Carqueixa, está centrado en transmitir o coñecemento e as boas prácticas que a poboación rural está levando a cabo, como xestores da natureza e da paisaxe, mediante o emprego de técnicas de xogo, de sistemas de información xeográfica, do coñecemento das persoas e do contacto co territorio.

, en colaboración tamén coa Consellería de Medio Ambiente e a través da Asociación Amigos da Terr, é un espazo de intercambio de coñecementos e experiencias dirixido a calquera centro educativo galego que teña en marcha ou queira iniciar una horta ecolóxica nas súas instalacións. A integración na rede implica actividades de horta e actividades de aula en temáticas directamente relacionadas.

Por número de centros participantes, o programa con máis número de centros integrados é Proxectos de vida activa e deportiva, que promove o incremento diario de actividade física que realiza o alumnado. A distribución por programas é a seguinte:

Proxectos de vida activa e deportiva (PVAD)

Proxecto de innovación en dinamización lingüística

Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional

Educación en dereitos da infancia e cidadanía global

O Plan Proxecta+ ofertouse por primeira vez no curso 2012/13 con 18 programas e desde entón incorporáronse novos programas e aumentou de xeito constante o número de colaboración con outras consellerías e institucións, ata chegar aos 45 actuais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando