Máis de 1.000 alumnos de 4º de ESO de 34 centro galegos participarán na liga impulsada pola Garda Civil para promover a formación en ciberseguridade

Galicia é unha das tres comunidades elixidas formar parte desta actividade xunto con Castela?A Mancha e Madrid

O obxectivo é facilitar aos rapaces claves para facer un uso seguro da internet, no marco dos obxectivos das estratexias Edudixital e Educonvives da Xunta



Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2023

Máis de 1.000 alumnos de 4º de ESO de 34 centros educativos de Galicia participaran este curso na modalidade preamateur da V Ciberliga 2023, unha actividade teórico–práctica de formación en ciberseguridade e en prol dun exercicio responsable da cidadanía dixital. A iniciativa é impulsada pola Garda Civil e foron elixidas para participar nesta iniciativa Galicia, Castela?A Mancha e Madrid.

Será o Instituto Nacional de Ciberseguridade o que desenvolva a actividade ao longo do primeiro trimestre do curso 2023–2024, con dúas fases clasificatorias. A primeira delas, a nivel galego, consistirá nunha formación en streaming dunha hora de duración á que seguirá un ciber–reto nun espazo virtual seguro no que participará o alumnado en grupos de tres ou catro. Neste ciber–reto terán a oportunidade de por en práctica os coñecementos de ciberseguridade aprendidos na sesión anterior.

Pasarán á segunda fase, a nivel nacional, os cinco mellores equipos clasificados no ciber–reto a nivel galego. Desenvolverase, con similares características e probas, en Aranjuez (Madrid) do 14 ao 16 de novembro.

Os centros galegos participantes son os reflectidos na seguinte táboa:

Esta acción enmárcase no protocolo subscrito no ano 2022 pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Dirección Xeral da Garda Civil, así como nas estratexias Edudixital e Educonvives da Xunta de Galicia. Non en balde, a primeira delas prevé a formación dos estudantes para adaptarse aos desafíos que os esperan no ámbito educativo, persoal ou profesional; mentres que a segunda recolle como unha das súas liñas de actuación o establecemento de actuacións específicas cara a unha convivencia dixital responsable.





