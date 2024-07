López Campos celebra o inicio dun “verán de aventuras e convivencia“ nos campamentos da Xunta

Resalta “a gran calidade das actividades” da programación estival do Goberno galego á que se refire como “un referente no Estado”

En total, participan nesta modalidade máis de 7.600 mozos e mozas, das cales 2.736 son na provincia da Coruña

No caso das instalacións de Espiñeira, o número de rapaces é de 492, 120 por quenda no campamento ‘Candilexas’ e 12 participantes no ‘Talentia’, con propostas que van desde o teatro, excursións ou xogos de aventura

A oferta en xeral da Administración autonómica para a xuventude entre xullo e setembro é de 11.533 prazas, o maior número da súa historia

