Lete Lasa destaca a Carreira Pedestre Popular de Santiago como a festa da democracia do deporte na que participan nenos, adultos e maiores

Subliña a importancia de El Correo Gallego na xénese e no desenvolvemento desta proba e agradece o seu traballo

Lembra o bono deportivo que comezará a ser aplicado no vindeiro mes de xaneiro cun valor de 120 euros por fillo ou filla de entre 6 e 16 anos federados nalgunha disciplina deportiva ou participantes no Programa Xogade

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, participou na mañá de hoxe na presentación da 44ª edición da Carreira Pedestre Popular de Santiago á que definiu como “a festa da democracia do deporte na que participan, dende 1978, nenos e nenas, adultos e maiores correndo de xeito conxunto e contribuíndo á consecución desa Galicia activa e saudable na que traballa a Xunta de Galicia”.

Neste sentido, Lete Lasa destacou o Plan Galicia Saudable, ideado en 2011 para crear as condicións para que todas as persoas, sen excepción, que habitan en Galicia poidan adoptar un estilo de vida activo que favoreza a súa saúde. Unha iniciativa que afronta o reto de promover un modelo de vida máis activo e situar a actividade física como un instrumento fundamental para ter unha vida máis saudable. Dentro deste programa lévanse a cabo experiencias avaladas polos expertos nacionais e internacionais como a Plataforma DAFIS, dirixida a coidar a saúde dos máis cativos creando un diálogo entre o sector médico e o educativo e que xa se experimentou en grupos de idade avanzada. A día de hoxe xa se realizaron máis de 52.000 valoracións físicas aos alumnos galegos e galegas.

O mandatario galego subliñou a importancia de El Correo Gallego na xénese e no desenvolvemento desta proba e agradeceu o seu traballo que permite que en Galicia exista unha proba pola que xa pasaron nomes coma os dos olímpicos Delfín Moreira, Alejandro Gómez, Rosa Mota, Conceiçao Ferreira ou o gañador da Media Maratón de Nova York, Peter Kamais. Isto, dixo, fai que cada ano sexan máis persoas as que queren correr a Pedestre de Santiago e que tamén aumentan as cifras de menores na práctica deportiva. Deste xeito lembrou que o Programa Xogade, que xunta toda a actividade lúdica e deportiva, escolar e federada, para os nenos de entre 6 e 16 anos conta con máis de 135.000 mutualizados, o número máis alto da historia.

Ao fío do aumento da práctica deportiva nos menores galegos, o secretario xeral para o Deporte lembrou o bono deportivo da Xunta de Galicia que comezará a ser aplicado no vindeiro mes de xaneiro e que estará incluído nos Orzamentos de 2024 cun valor de 120 euros por fillo ou filla de entre 6 e 16 anos federados nalgunha disciplina deportiva ou participantes no Programa Xogade, para a compra de material e equipamento deportivo, ou actividades. O bono deportivo chegará a máis de 130.000 fogares.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando