La historia de un comandante de Galicia retirado que gana campeonatos deportivos tras un trasplante de hígado

En la actualidad, hay 193 personas en Galicia esperando por un trasplante. Es la cifra más baja desde que hay registros y la primera vez que estamos por debajo de las 200 personas en esa lista de espera para poder vivir.

España es líder mundial en donación y trasplantes. Los que han recibido ya un órgano insisten: aquí hay esperanza y no es una apreciación subjetiva. Los números la respaldan.

LAS CIFRAS DEL ORGULLO GALLEGO

En Galicia hemos conseguido hitos: en 2024 hubo 424 trasplantes. Se trata de un máximo histórico. A todas esas personas la generosidad de las familias les ha cambiado la vida.

La mayoría de los que siguen esperando un órgano hoy en la comunidad gallega necesitan un riñón. Pero, por ejemplo, hay 13 que esperan un corazón, 6 un pulmón o 24 un hígado.

LA HISTORIA DE CARLOS Y CÓMO UN RIÑÓN LE DIO VIDA

Carlos Sánchez Montes consiguió un hígado. Se trata de un pontevedrés ex militar.

Un comandante retirado que estaba en una misión internacional en Kosovo en el año 2000 cuando se contagió de hepatitis C: "El contagio se produjo con una cuchilla de barbería que se usaban antiguamente. Allí, en zona, una navaja de barbero que usaba la persona local que venía a hacer ese servicio al destacamento".

Carlos no supo lo que le pasaba hasta doce años después. Él siguió trabajando en distintas misiones que le llevaron a Pakistán o Afganistán. Su último destino fue Galicia.

Cuando empezaron los síntomas, su hígado estaba ya realmente mal y los médicos le dieron el diagnóstico. Solo había una salida: el trasplante y tenía un año de esperanza de vida. Aquello fueron momentos muy duros. La espera del órgano de alguien anónimo que le salvaría la vida.

Además, no fue un camino de rosas: hubo un primer intento de un hígado que resultó no ser válido para su cuerpo. Aquello supuso un jarro de agua fría, sobre todo para su familia. Pero a la segunda, sí fue la vencida. Una llamada que le salvó: "Estaba ya en las últimas. El día uno de enero de 2014 recibí otra llamada de mi doctora de Santiago, podía haber otro órgano para mí, pero había que hacer los estudios. A medianoche entró la enferma y me dijo que era válido. Bajamos a quirófano y esa fue mi vuelta a la vida, fue la llamada de la vida".

UN Trasplantado QUE SIGUE GANANDO PRUEBAS DEPORTIVAS

A Carlos le ha cambiado la vida. En las Fuerzas Armadas hay que ser muy disciplinado y él, aunque ya retirado, sigue practicando deportes. No se le da nada mal.

Carlos Sánchez Montes es subcampeón de España de lanzamiento de jabalina y campeón europeo en lanzamiento en cuatro modalidades en unos juegos donde los deportistas son todos trasplantados.

Carlos Sánchez gana pruebas deportivas de lanzamiento en distintas modalidades

EL MENSAJE A LA FAMILIA DE SU DONANTE

A Carlos le trasladamos la pregunta: ¿Si pudiese hablar con la familia de su donante, qué le diría? "En un momento de inmenso dolor, que es la pérdida de un ser querida, decidieron transformar su pérdida en esperanza para otras personas, diciendo sí a la donación".

Hoy en día hay 193 personas en lista de espera, deseando escuchar que alguien ha querido transformar esa vida y que, además, ese órgano es compatible con ellos.

El perfil del donante en Galicia ha cambiado: la edad media son 60 años, pero ahora ya no son víctimas de accidentes. Nos lo cuenta Marisa López, la directora de la agencia de donación de órganos y sangre de Galicia (ADOS): "Son personas que sufrieron un ictus. Esta es la primera causa de muerte de los donantes. Ya quedaron atrás los años en los que los órganos procedían de donantes que fallecían de accidentes de tráfico".

Desde la agencia ADOS dan las gracias a las familias que dicen sí a una donación y también a los profesionales que lo hacen posible con su trabajo día a día.