Galicia repite como a comunidade española con máis sendeiros azuis, cun total de 29 que se estenden ao longo de máis de 220 Km

Belén do Campo salienta que case a metade dos 474 km de itinerarios azuis de todo o país están en Galicia, un recoñecemento que sumado ás 112 bandeiras outorgadas ás praias, consolidan a súa posición entre as rexións do mundo con máis distintivos

Poio e Ribeira entran por primeira vez na listaxe de municipios con sendeiros azuis mentres que Sanxenxo repite como o municipio español con máis rutas recoñecidas

Pontevedra, con 19 itinerarios en 9 municipios, lidera o ‘ranking’ provincial nacional

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Madrid, 26 de maio de 2022.–

Un total de 29 itinerarios galegos pertencentes a 19 municipios e cunha extensión total de máis de 220 quilómetros terán este ano o recoñecemento internacional de sendeiro azul.

Este balance converte a Galicia, unha vez máis, na Comunidade española co maior número de distintivos deste tipo, un galardón que a Asociación de educación ambiental e do consumidor (Adeac) concede desde hai varios anos para recoñecer o papel das sendas e camiños como un recurso valioso para gozar da natureza, realizar actividades deportivas e de ocio ao aire libre e interpretar ambientalmente a contorna.

A relación de galardoados deuse a coñecer esta mañá en Madrid no marco do acto de entrega oficial das bandeiras azuis que, por primeira vez, lucirán os 73 municipios onde se localizan os 86 sendeiros seleccionados por Adeac en España. Este é o primeiro ano que se convoca unha cerimonia propia e separada para anunciar os sendeiros azuis.

Ao evento acudiu en representación da Xunta a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, quen subliñou que case a metade dos 474 quilómetros que ocupan os novos itinerarios azuis declarados no conxunto do país, están en Galicia.

Neste sentido, considerou que este novo recoñecemento, sumado ás 112 bandeiras outorgadas tamén ás súas praias, ás 11 que recibiron outros tantos portos deportivos e aos 14 centros azuis, consolidan a súa posición entre as comunidades españolas e do mundo que ano tras ano concentran un maior número de distintivos azuis. De feito, Galicia recibiu este ano un total de 166 galardóns entre areais, instalacións portuarias, centros e sendeiros, o que supón 11 máis que o ano pasado.

Entre as principais novidades das rutas distinguidas este ano en Galicia cómpre subliñar que os concellos de Poio e Ribeira entran por primeira vez na listaxe grazas ao recoñecemento do sendeiro litoral de Poio e ao sendeiro litoral de Coroso–Río Azor.

Así mesmo, Sanxenxo repite como o municipio español con máis sendas recoñecidas no seu termo municipal, un total de 7, das cales 1 é nova ?a ruta dos carballos de Aldariz? e as outras 6 xa recibiran este recoñecemento en 2021 pero aglutinadas como unha rede de sendeiros.

Tamén destaca o caso de Vigo, que gozará de 3 sendeiros azuis este ano e que se converte deste xeito no segundo municipio español, xunto ao de Cartaxena, con máis sendas galardoadas.

En canto ao reparto por provincias, Pontevedra, con 19 itinerarios localizados nun total de 9 municipios, lidera o ‘ranking’ provincial a nivel autonómico e tamén nacional; seguida da Coruña, con 6 sendeiros noutros tantos concellos; e de Lugo, que suma 4 itinerarios azuis no mesmo número de municipios.

A continuación detállanse os sendeiros azuis de 2022. Os novos van marcados cun *.

A Laracha

Sendeiro de Saldorio

Senda azul

Ruta litoral de Camariñas

Senda do Mar Razo–Baldaio

Costa Libre

Sendeiro litoral de Coroso–río Azor *

Ruta do litoral burelés

Sendeiro azul O Torno

Paseo ruta das praias de Foz

Ruta do Faro da Illa Pancha ás Aceas

A Guarda

Senda litoral A Guarda

A Illa de Arousa

Senda perimetral Bao–Xastelas

Sendeiro de Cabo Udra

Roteiro de Donón

Ruta das praias

Ruta dos cinco miradoiros

Ruta montes e praias

Sendeiro litoral de Poio *

Ponte Caldelas

Sendeiro azul do río Verdugo

Ruta dos carballos de Aldariz *

Sendeiro litoral Areas–Punta Festiñazo

Sendeiro litoral Canelas–Punta Cabicastro

Sendeiro litoral Montalvo–Major

Sendeiro litoral Paxariñas–Montalvo

Sendeiro litoral Sanxenxo–Portonovo

Sendeiro máxico da Lanzada

Senda entre faros, Illas Cíes–Vigo

Senda de ribeira e litoral: Camiño á beiramar

Senda litoral e do monte da Guía, Teis





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.