Galicia recibe o Premio MERCO ao liderado reputacional en oncoloxía

O director xeral de Asistencia Sanitaria recolle o galardón que valora o investimento da Xunta en terapias avanzadas e medicina de precisión

Galicia foi elixida gañadora do Premio MERCO, que entregou en Madrid o Observatorio da Saúde, na categoría de Liderado reputacional no ámbito das administracións en oncoloxía, motivado pola Estratexia de xestión do cancro en Galicia 2022–2028.

O director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, Jorge Aboal, recolleu o premio que recoñece o desenvolvemento da próxima posta en marcha do Centro de fabricación de terapias avanzadas (CAR–T) de Galicia para elaborar novos fármacos innovadores contra o cancro e fomentar a atención personalizada dos pacientes, cun investimento inicial de 2,5 millóns de euros.

Na mesma liña, a Xunta ten en marcha a obra, en Santiago de Compostela, do Centro de protonterapia ?unha técnica menos invasiva na loita contra os tumores? que fará que Galicia estea á vangarda ao ofrecelo a pacientes da sanidade pública, tanto aos galegos como aos de Castela e León e, previsiblemente, os de Asturias.

A día de hoxe, o Servizo Galego de Saúde dispón de vías rápidas para o diagnóstico de sete tipos de cancro (pulmón, mama, colorrectal, próstata, vexiga, cabeza e pescozo e melanoma) en menos de 40 días e, no Consello da Xunta da pasada semana, incorporou as vías rápidas de cancro de endometrio e onco–hematoloxía.

Ademais, o próximo ano a Xunta porá en marcha o Proxecto Xenoma Galicia, co que recompilará o ADN de 400.000 galegos para identificar variantes xenéticas de alto risco e, dando un paso máis, faranse cribados específicos para previr determinados cancros. Actualmente, a Dirección Xeral de Saúde Pública desenvolve cribados de cancro de mama e colorrectal, ademais de ter estendido ás mulleres de toda Galicia o cribado de cancro de cérvix. Do mesmo xeito, Galicia tamén participa no proxecto europeo PRAISE–U para o desenvolvemento dun programa de detección precoz de cancro de próstata.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando