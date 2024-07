Galicia se opone a que Cataluña salga del sistema general económico: "Que se pare esta locura"

¿Cómo repercute a Galicia que Cataluña deje de aportar al sistema de financiación general? La noticia de las últimas horas es que ha habido preacuerdo de PSC y ERC para investir presidente de la Generalitat al líder socialista, Salvador Illa. Pero no será a cambio de nada: se prevé que Cataluña salga del régimen común y que la Agència Tributària Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos (empezando por el IRPF).

¿Esto significa dejar de aportar o aportar menos al régimen general, al resto de autonomías? Parece que eso es justo lo acordado.

TODO, POR EL PODER

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asegura que no podemos normalizar que se rompa la igualdad territorial y vuelve a urgir que se convoque la conferencia de presidentes, un organismo que reúne a todos los mandatarios autonómicos y el gobierno central: "Que cuanto antes haya esta reunión, que desde luego, que se pare esta locura, esta deriva donde nos hemos instalado y donde se está cediendo lo que es de todos, en favor de los territorios que le interesa a Pedro Sánchez, simplemente para seguir en el poder".

Un día después de que el Ejecutivo gallego acordase acudir a los tribunales para exigir la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, Rueda ha remarcado que, después de trascender este acuerdo, ve "más urgente todavía" que se celebre esta cita entre los mandatarios autonómicos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No podemos acostumbrarnos, yo me niego, a que normalicemos que decisiones que nos afectan a todos, a toda España, a todas sus comunidades, sus habitantes, se tomen en beneficio de una sola persona por su interés y su supervivencia". Al tiempo, ha incidido en que "no es casualidad" que esta noticia se haga pública coincidiendo con que Sánchez estaba citado a "declarar como testigo por un presunto caso de corrupción de su entorno familiar".

LA REACCIÓN DE LOS ECONOMISTAS GALLEGOS

De momento, los economistas en Galicia se muestran prudentes. Desde el Foro Económico de Galicia no entran a valorar esto hasta no conocer la letra pequeña y todos los detalles del acuerdo. Pero ya con anterioridad, con el debate sobre la financiación autonómica, nos decía aquí la especialista María Cadaval, que una comunidad autónoma salga del sistema… lo rompe: "Necesidad de una solidaridad interterritorial, para que cualquier ciudadano español, independientemente de la comunidad autónoma en la que vive, tenga acceso y posibilidad de acceso a unos servicios fundamentales. País Vasco y Navarra ya no participan en el sistema. Si extendemos la anomalía a otras comunidades autónomas, en realidad rompemos el modelo".