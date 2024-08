Galicia necesita donaciones de sangre: "No se puede fabricar"

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha hecho un llamamiento a la población de Galicia a que acuda a donar sangre. Han bajado las reservas debido al período estival. "Los donantes se van de vacaciones y nuestros pacientes siguen en los hospitales", ha contado a COPE el doctor Vázquez Estepa, responsable de gestión de colectas de la Agencia.

Están más escasas las reservas de los grupos más frecuentes en Galicia, el A+, el A- "y el 0+ empieza a bajar un poco". "Al ser muchos, hace mucha falta", resalta el facultativo, que recuerda que la sangre "es un bien escaso y no se puede fabricar".





No solo para cirugías

Cada día son necesarias unas 500 donaciones en Galicia. No solo son necesarias para "cirugías y trasplantes". De hecho, el 60% de necesidades diarias se dedican a "pacientes crónicos y hematológicos" además de accidentes de tráfico o urgencias. Cada donación "vale para tres enfermos" porque se divide en glóbulos rojos, plasma y plaquetas .Todo tiene, recuerda el responsable de colectas,"fecha de caducidad: "Los glóbulos duran 42 días, pero las plaquetas solo siete", por lo que el sistema sanitario necesita renovar esta sangre continuamente.

Entre los requisitos fundamentales para poder donar está tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y disfrutar de un buen estado de salud. Normalmente, no hay problema para donar aunque hay excepciones en determinadas situaciones. "Si viajaste fuera de Europa normalmente tienes que esperar entre 4 y 6 meses", y la medicación "si tomas un antiinflamatorio por un dolor de cabeza puedes donar, si es por un flemón dental no, porque no se puede donar con cualquier signo de infección", pone como ejemplo Vázquez Estepa, que recomienda tomar "mucho líquido" para reponer la sangre, especialmente en días como estos, de mucho calor.

Los Cantones, en A Coruña, Arteixo, Noia o Lestedo son algunas de las ubicaciones de las unidades móviles este viernes, que se pueden consultar en ados.sergas.gal. En el teléfono 900 100 828 informan sobre dudas, horarios o ubicaciones.