Fillas de Cassandra recollerá o premio á Mellor Música do Ano 2022 en Galicia na oitava edición da gala aRi[t]mar

Tamén recibirán os seus respectivos galardóns, na categoría musical, o grupo Retimbrar e, na categoría de poesía, Arancha Nogueira e María Isabel Fidalgo

O Premio Especial do Xurado recae na Associaçao José Afonso (AJA) e AJA–Galiza

A cerimonia de entrega terá lugar o vindeiro 10 de outubro no Auditorio de Galicia e a entrada será de balde ata completar a cabida

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou esta mañá na rolda de prensa na que se anunciaron os detalles da Gala aRi[t]mar de música e poesía galego–portuguesas que, coa colaboración da Xunta, reunirá o vindeiro martes 10 de outubro no Auditorio de Galicia os galardoados e galardoadas nesta oitava edición.

O representante da Xunta referiuse á importancia “de contarmos con músicas de todos os xéneros e estilos en galego, en especial con propostas que chegan e que gustan a un público mozo, como as das Fillas de Cassandra, a quen, neste sentido, ademais da calidade musical debemos agradecerlle a súa contribución á normalización lingüística”.

Na oitava edición desta cerimonia o grupo vigués Fillas de Cassandra, composto por María Pérez e Sara Faro, recollerá o Premio á Mellor música do ano 2022 en Galicia por II.LISÍSTRATA(varre vasoira), mentres que no caso de alén do Miño, o grupo portuense Retimbrar recibirá o galardón á Mellor música do ano en Portugal polo seu tema Maçãzinha, interpretado con Uxía.

Na categoría de poesía, recibirán os seus respectivos galardóns polas mellores creacións do 2022 a ourensá Arancha Nogueira, polo poema Mamá fala en linguaxes de documentos predeterminados”, e a barcelense María Isabel Fidalgo pola composición Se de repente perto fosse um verbo.

Ademais, os representantes da Associaçao José Afonso (AJA) e AJA–Galiza recollerán o Premio especial do Xurado á Embaixada da Amizade Galego–Lusófona 2022 polo seu labor mantendo vivo o legado daquel que non só foi un dos maiores poetas e cantores da historia de Portugal, senón tamén un persoeiro consciente da unión entre ambos os dous pobos.

A gala, que estará conducida por Ivonete da Silva e Zakarías O?Facas, contará ademais coas actuacións en directo dos premiados na categoría musical, Fillas de Cassandra e Retimbrar.

A entrada será de balde e sen necesidade de reserva previa para todas as persoas interesadas en asistir a esta cita cultural o vindeiro 10 de outubro ás 20,30 h no Auditorio de Galicia.

aRi[t]mar Galiza e Portugal é un proxecto didáctico–cultural desenvolvido pola Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, dependente da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades da Xunta de Galicia. Ten por obxectivo divulgar a música e a poesía galego–portuguesas actuais e achegármonos á súa cultura e á súa lingua, no marco do desenvolvemento da Lei Valentín Paz–Andrade para o aproveitamento do ensino do portugués e vínculos coa lusofonía.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando