Fabiola García participa no tradicional baile dos xoves do centro sociocomunitario de Porta do Camiño

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2024

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, participou esta tarde no tradicional baile dos xoves do centro sociocomunitario de Porta do Camiño, en Santiago. Durante o evento, lembrou a importancia de contar con actividades que animen ás persoas maiores e lles faciliten manter un ritmo de vida activo.

O baile dos xoves é un dos máis demandados polos usuarios habituais deste centro, situado no centro da cidade compostelá. O Goberno galego impulsa actividades variadas para adaptarse aos gustos e preferencias das persoas maiores e demais usuarios destas instalacións.





