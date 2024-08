A exposición ‘Tesouros Reais’ despídese de Galicia tras achegar ao Gaiás 40.000 persoas e deixar cifras récord nas visitas comentadas

As obras mestras do Terra Sancta Museum, que en España só se puideron visitar en Santiago de Compostela, continúan en Florencia o seu exclusivo periplo por catro cidades do mundo

A elevada demanda levou a programar 351 visitas comentadas, nas que se inscribiron preto de dez mil persoas, cifras que representan unha oferta e participación sen precedentes nos doce anos de historia do Museo Gaiás

A exhibición en Galicia de Tesouros reais atraeu visitantes de 63 países diferentes e a atención de institucións e medios internacionais como a Frick Collection de Nova Yorque ou o National Geographic

