O 66 % dos concellos galegos recibiron axudas da nova orde para instalacións e equipamentos da Xunta que suma 8 M€ nas súas dúas convocatorias

En total repartíronse 304 axudas para 206 concellos: 72 concellos obtiveron unha axuda na liña de instalacións, 36 na de equipamentos e 98 en ambas as dúas liñas

Por provincias, A Coruña conta con 70 concellos beneficiados, Ourense con 52, Lugo con 43 e Pontevedra con 41

Diario Oficial de Galicia

vén de publicar a resolución pola que se resolven as solicitudes para a segunda convocatoria do ano das subvencións dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable. Desta volta foron 59 concellos beneficiados que recibiron 79 axudas para instalacións, equipamentos ou para ambas por un importe total de máis de 2 millóns de euros (1,1 millóns neste 2023 e o restante en 2024). Do orzamento total, máis de 1,7 millóns de euros van destinados á liña de instalacións, e máis de 230.000 euros á liña de equipamentos.

Esta nova convocatoria de 2 millóns de euros súmase á primeira convocatoria resolta no mes de xullo pola que se repartiron preto de seis millóns de euros (3,4 en 2023 e os 2,4 restantes en 2024) e que beneficiou a 148 concellos a través de 225 axudas. En total, grazas as dúas convocatorias, un total de 206 concellos recibiron 304 axudas, polo que o 66 % dos municipios galegos víronse beneficiados por esta nova orde: 97 en ambas as dúas liñas, 73 só na liña I e 37 na liña II. Deste xeito foron repartidas 170 axudas para infraestruturas e 134 para equipamento entre os concellos de Galicia.

Cómpre salientar que os importes das subvencións serán o 80 % do investimento subvencionable, ata o límite de 50.000 euros na Liña I –instalacións– e 10.000 euros na Liña II –material–. A porcentaxe restante será achegada pola entidade beneficiaria.

A provincia da Coruña recibiu un total de 26 axudas para 17 concellos. En total, foron, 9 os municipios da provincia beneficiados con axudas en ambas as dúas liñas: Larouco, Muxía, Sobrado, Neda, Laxe, Teixeira, Rianxo, Camariñas e Teo. Outros tres municipios percibiron axudas pola liña I, dedicada a instalacións deportivas: San Sadurniño, Toques, Paderne e Vedra. Mentres que catro foron os beneficiados na liña II, dedicada a material deportivo: Lousame, Cerceda, Mugardos e Sada. Contando tamén os datos da primeira convocatoria, en total, 70 concellos coruñeses recibiron 113 axudas –43 en ambas liñas, 12 pola liña I e 15 pola liña II–.

Na provincia de Lugo, oito concellos recibiron un total de once axudas. Tres municipios foron subvencionados nas dúas liñas –instalacións e material–: Rábade, Monterroso e Vilalba. Mentres que outros cinco foron beneficiados pola liña I para instalacións deportivas: Pastoriza, Castroverde, Palas de Rei, As Nogais e Guntín. Tendo en conta as dúas convocatorias, 43 concellos lucenses recibiron 62 axudas –19 en ambas liñas, 17 na liña I e sete na liña II–.

En Ourense, 23 municipios obtiveron un total de 28 axudas. Por unha banda, cinco concellos recibiron axudas tanto para as súas instalacións como para material deportivo: A Pobra de Trives, A Mezquita, Entrimo, Beade e Barbadás. Por outra banda, outros 15 municipios –Petín, Melón, Maside, Paderne, Verea, Toén, Laza, Vilardevós, Parada de Sil, O Bolo, Cortegada, Carballeda de Avia, A Gudiña, Allariz, O Pereiro de Aguiar e San Cibrao das Viñas– recibiron subvencións para as súas infraestruturas; mentres que Viana do Bolo, Amoeiro e Xinzo da Limia foron os tres concellos ourensás beneficiarios da liña II, para material deportivo. Coa suma das dúas convocatorias, 52 municipios ourensáns recibiron 71 axudas –19 en ambas liñas, 28 na liña I e cinco na liña II–.

Unha suma de 14 axudas foron concedidas a 11 municipios da provincia de Pontevedra. Deles, un total de tres obtiveron axudas polas dúas liñas: Rodeiro, Tui e O Porriño. Outros catro, recibiron subvencións só para as súas instalacións deportivas: Curtis, Gondomar, Cangas e Marín; e outros catro –Mondariz–Balneario, Caldas de Reis, Poio e Sanxenxo– para material deportivo. No total das dúas convocatorias, 58 axudas se repartiron entre 41 concellos –17 en ambas as dúas liñas, 15 para a liña I e nove para a liña II–.

Deste xeito, as tres novas ordes plurianuais para instalacións deportivas que a Xunta puxo en funcionamento no presente ano xa foron resoltas. Ademais desta orde para concellos que contou cunha primeira convocatoria de 6 millóns de euros e unha segunda, de 2 millóns de euros; tamén cómpre destacar a orde para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora das instalacións de entidades deportivas cun orzamento de preto de 1,3 millóns de euros (sendo executados neste 2023, 600.000 euros). Con todo, o Goberno galego destina neste 2023 preto de 22 millóns de euros para a construción e mellora de instalacións deportivas, o que representa o 50 % de todo o orzamento histórico da Secretaría Xeral para o Deporte da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, que neste exercicio acada máis de 44 millóns de euros.





