El Director de Turismo de Galicia, preocupado por el “deterioro” de Santiago, buque insignia y Patrimonio de la Humanidad

El director de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles, ha destacado en una entrevista en la Cadena COPE que Galicia vive una Semana Santa “chea de recursos e lugares para visitar”, en la que destacan celebraciones de interés turístico internacional como las de Ferrol y Viveiro, así como otras siete localidades con reconocida tradición.

Además, subraya el impacto positivo del Camino de Santiago, que “medra un 20% en relación ao ano pasado”, un año ya de cifras récord. “Prácticamente desde os xoves previos ao Domingo de Ramos temos unha afluencia de máis de 1.200 peregrinos cada día”, explicó Merelles. Señaló también el crecimiento del turismo de proximidad desde Portugal y el aumento de reservas internacionales para visitar Galicia en esta época.

preocupación por el "deterioro" de santiago

Merelles se refirió a los retos que afronta la ciudad de Santiago, especialmente con la aplicación de la tasa turística. Aunque la Xunta “fixo os deberes”, recordó que su aplicación depende de los concellos. Sobre si el gobierno local de Santiago llegará a tiempo para implantarla antes del verano, admitió: “A verdade é que non o sabemos”.

Expresó también su preocupación por otros problemas que afectan a la capital gallega, “como determinadas circunstancias relacionadas coa inseguridade, coa limpeza ou coa falta de iluminación en puntos que poden deteriorar este gran buque insignia que é a cidade de Santiago de Compostela”.

pide apoyo del estado al xacobeo 2027

En relación al Xacobeo 2027, Merelles denunció la falta de apoyo fiscal por parte del Gobierno central, pese a que “a Comisión do Consello Xacobeo propuxo xa no mes de maio do ano pasado” declarar el evento como de especial relevancia. Dicha declaración, aprobada por el pleno del Consejo en junio de 2024, permitiría desgravaciones fiscales a empresas colaboradoras.

“Desde xaneiro de 2025 ata decembro de 2027 poderían facerse achegas”, explicó Merelles, señalando que este apoyo permitiría movilizar unos 30 millones de euros, como en anteriores ediciones. Sin embargo, lamentó que “eses orzamentos nin están nin se esperan” y que la propuesta del grupo popular en el Congreso “non se ía apoiar porque, di o Goberno do Estado, suporía un roto nas arcas estatis de 350.000 euros”.

Finalmente, recordó que esta situación está frenando la contratación y la participación de empresas en el evento: “Agora mesmo non existe a ferramenta que o permita”, concluyó, advirtiendo que Galicia aspira a celebrar “o mellor Xacobeo da historia” en 2027