Diego Calvo sinala o compromiso da Xunta co labor policial como garante da seguridade cidadá e da protección do patrimonio

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes participou na entrega de distincións enmarcada nos actos institucionais do Día da Policía en Compostela

Incidiu na necesidade de que o Goberno central complete o cadro de persoal da Policía Autonómica, actualmente ao 70%, como lle vén reclamando Galicia nos últimos anos



O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, participou hoxe en Compostela na entrega de distincións enmarcada nos actos institucionais do Día da Policía, onde reafirmou o compromiso da Xunta co labor policial como garante da seguridade cidadá e da protección do patrimonio. Na súa intervención, Diego Calvo incidiu na necesidade de que o Goberno central complete o cadro de persoal da Policía Autonómica, actualmente ao 70%, como lle vén reclamando Galicia nos últimos anos.

Para o vicepresidente primeiro, a entrega que demostran os membros do corpo policial no seu traballo diario esixe recoñecemento e reciprocidade tanto institucional como social, con respecto e medidas de apoio que en Galicia pasan polo incremento do persoal demandado pola Xunta para a unidade autonómica.

Pese a contar cun cadro de persoal previsto de 500 efectivos, neste corpo policial a cifra reduciuse nos últimos anos ata os 355, ao tempo que medraron as competencias. Así, ademais de garantir a seguridade cidadá, a Policía Autonómica encárgase de materias como a protección das vítimas da violencia de xénero, a investigación dos lumes forestais, a loita contra o furtivismo ou a vixilancia do patrimonio e das rutas xacobeas, entre outras.

Diego Calvo referiuse ao Día da Policía como unha celebración que debe contribuír a facer visible o traballo que desenvolven os membros dos corpos e forzas de seguridade do Estado “ao longo de todo o ano, os 365 días e as 24 horas”. Un labor discreto, apuntou, ao que hoxe coa entrega de medallas “se lle poñen nomes e apelidos” para recoñecer tanto traxectorias como actuacións específicas.

o director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, e o comisario xefe da Policía Autonómica, Jorge Rubal. Ne

ste ano outorgáronse 17 distincións, nove en recoñecemento ás carreiras profesionais, sete por participacións en operativos e unha á fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Carmen Eiro, pola súa colaboración co labor policial na loita contra os delitos ambientais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando