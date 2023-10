O delegado territorial da Xunta en Ourense participa na presentación da Gladiator kids

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Ourense, 11 de outubro de 2023

participou esta mañá na presentación da Gladiator Kids, que terá lugar o 14 de outubro en Muíños, dirixida a nenos e nenas de entre 3 e 16 anos con diferentes distancias e obstáculos.

Trátase da última proba que organiza este ano a Deputación Provincial no marco do convenio coa Axencia de Turismo de Galicia, para a dinamización turística da provincia de Ourense.

A carreira de carácter non competitivo para os nenos de entre 3 a 11 anos irá dos 500 aos 1500 metros segundo a idade e terán que realizala acompañados por un adulto. Ás 17.00 horas, será a quenda para os participantes de entre 12 e 15 anos que competirán en equipos mixtos nun percorrido de máis de 3 km con 15 obstáculos no parque de O Corgo, e contará o tempo do cuarto integrante, porque haberá premios para os tres mellores.





