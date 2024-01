A delegada da Xunta visita ao alumnado do obradoiro Moaña Labora VII

Ana Ortiz acudiu á apertura do curso que ten un investimento de 531.000 euros por parte da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Moaña, 24 de xaneiro de 2023

A delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, visitou este mércores ao alumnado que se formará durante o presente ano na séptima edición do obradoiro Moaña Labora VI. A representante autonómica acudiu á apertura do curso que ten un investimento de 531.000 euros por parte da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade.

Ana Ortiz animou aos participantes a aproveitar a oferta formativa e laboral para incrementar as posibilidades de atopar un traballo. “A formación que recibides durante o último ano son unha ventá ao mercado de traballo e tanto a cidade como o resto de Galicia, a sociedade e as empresas, necesitan xente formada, aí é onde tedes a vosa oportunidade”, destacou.

A delegada, que estivo acompañada pola alcaldesa Leticia Santos, salientou a implicación da administración autonómica coa promoción do emprego na área de Vigo e salientou os estudos impartidos en Moaña.

A representante autonómica enfatizou o compromiso do Executivo galego por incrementar as oportunidades e a estabilidade laboral dos galegos e galegas, cunha formación adaptada ás demandas reais do mercado e en colaboración cos concellos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando