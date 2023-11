La reflexión de un escocés sobre el mercado laboral en España: "Me echa para atrás"

El papeleo y la burocracia para montar una empresa en España son excesivos. Es la reflexión que deja en Herrera en Cope Galicia Conor Morgan, un joven escocés que desde hace un año reside en la provincia de Pontevedra. Primero estuvo en Vigo, actualmente vive en Pontevedra capital.

Trabaja como profesor on line de inglés y le gustaría montar una compañía propia pero no acaba de decidirse por los trámites que se exigen en nuestro país.

"El mercado laboral es terrible, yo soy autónomo y me gustaría montar un negocio". ¿Por qué no lo hace? "La cantidad de papeleo me echa para atrás y además no hay incentivos como en otros países", lamenta.

Conor Morgan es uno de los extranjeros que se ha establecido últimamente en Galicia, gracias a los cuales por primera vez en cuarenta años crece significativamente la población.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado mes de octubre la población ha vuelto a superar los 2,7 millones de habitantes.

En su caso la integración ha sido muy buena. "Me vine a España porque quería vivir en otro país y aprender otro idioma, y el español me pareció muy útil".

Lo que más le gusta de Pontevedra es que puede ir andando "a todas partes" y lo abierta que es la gente comparado con su Escocia natal.

El caso de Alejandra: "No echo de menos nada de mi país"

También está muy contenta con su vida en España Alejandra Marcano. Vive en Vigo desde hace ya diez años y en su caso se vino escapando de la situación de su país de origen: Venezuela.

"No echo de menos absolutamente nada, sólo a mi padre que sigue viviendo allí". Según explica en Cope todos sus amigos se han ido al extranjero y actualmente en España puede conseguir cualquier alimento propio de Venezuela que se le antoje.

Alejandra agradece especialmente el apoyo que tuvo desde un primer momento por parte de la Asociación de Venezolanos en Galicia, que tiene sede en Vigo. "En mi caso lo tenía fácil porque tengo antepasados gallegos, pero le ayudan con los papeles a los venezolanos que se quieren establecer en Galicia".

La visión de los expertos en demografía: "Ocurre en todo occidente"

El hecho de que crezca la población gracias a la llegada de extranjeros es una tendencia que se da en todos los países occidentales. "La población crece también porque aumenta la esperanza de vida", explica Antonio Izquierdo Escribano, catedrático emérito de Sociología en la Universidade de A Coruña (UDC).