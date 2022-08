Conde sinala en Sober o papel da artesanía como dinamizador económico do rural galego

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, visitou o encontro Artesanía de Galicia na Ribeira Sacra, organizado pola Xunta para impulsar a comercialización do produto artesán galego e achegar os oficios á sociedade

Sober (Lugo), 20 de agosto de 2022

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, visitou hoxe o encontro Artesanía de Galicia na Ribeira Sacra, que se celebra durante toda a xornada nos pendellos do Santuario de Nosa Señora de Cadeiras (Sober).

Tal e como apuntou Conde, este encontro, organizado pola Xunta, pon de relevo o papel da Artesanía de Galicia como dinamizador económico do rural galego. Así, o sector contribúe á creación de emprego e riqueza, ademais de constituír unha parte fundamental do patrimonio cultural e do atractivo turístico de Galicia e da Ribeira Sacra. A provincia de Lugo conta cun total de 119 obradoiros de Artesanía de Galicia, un 35% máis que a finais de 2019.

é un evento de comercialización directa e de divulgación dos oficios artesanais no que participan 22 obradoiros da marca Artesanía de Galicia. Os 19 expositores que comercializan as súas pezas neste encontro representan 11 oficios diferentes: a marroquinería, a madeira, a elaboración de roupa, o pirogravado, a cerámica, o téxtil, a olería tradicional, a xoiería, os xoguetes, a bixutería e o vidro.

Ao longo de toda a xornada celébranse tamén tres obradoiros gratuítos e abertos ao público, centrados na iniciación ao torno cerámico; a olería de Gundivós e os remates de xoguetes de madeira.

