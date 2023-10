Comesaña salienta o labor da academia médico-cirúrxica de Ourense a prol de mellorar a práctica médica no ámbito sanitario galego

Así o destacou o responsable da Sanidade galega, durante o acto inaugural do curso académico 2023–2024, no que puxo en valor a longa traxectoria desta asociación científica como lugar de xeración de coñecemento

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Ourense, 5 de outubro de 2023

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, participou esta tarde na sesión inaugural do Curso Académico 2023–2024 da Academia Médico–Cirúrxica de Ourense, un encontro no que destacou o labor desta asociación científica no seu afán por mellorar a práctica clínica no ámbito sanitario galego.

O titular da carteira sanitaria da Xunta puxo en valor a longa traxectoria desta entidade, ao tempo que incidiu no seu valor como lugar de xeración de coñecemento.

Nesta liña, destacou a traxectoria dos seus académicos, e avogou por continuar a afondar nos eidos da investigación, a innovación, a docencia e o labor asistencial, co obxectivo de acadar a excelencia sanitaria.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando