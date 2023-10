Comesaña destaca os avances farmacolóxicos que se están a producir no tratamento das enfermidades reumáticas

O conselleiro de Sanidade inaugurou no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a xornada de conferencias organizada pola Asociación de Enfermos de Artrite Pontevedra

Desde o ano 2020, o Servizo Galego de Saúde rexistrou máis de 600 ingresos por artrite inflamatoria

O titular da Sanidade galega avoga por continuar co traballo colaborativo entre profesionais, asociacións e pacientes, para mellorar calidade de vida das persoas que padecen algunha destas doenzas

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Vigo, 14 de outubro de 2023

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, inaugurou está mañá no Hospital Álvaro Cunqueiro, a xornada de conferencias organizada pola Asociación de Enfermos de Artrite Pontevedra (ASEARPO), na que se abordaron as terapias, tratamentos e últimas novidades vencelladas á enfermidade reumática. Así, o titular da carteira sanitaria da Xunta puxo en valor os avances farmacolóxicos que se están a producir no tratamento deste tipo de enfermidades.

Desde o ano 2020, o sistema público sanitario galego rexistrou máis de 600 ingresos por doenzas asociadas á artrite inflamatoria (artrite xuvenil, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, espondilopatías inflamatorias, ou artrite psoriásica). Porén, o responsable da Sanidade galega avogou por continuar co traballo colaborativo entre profesionais, institucións, pacientes e asociacións, un labor que agradeceu ao contribuír na mellora da calidade de vida das persoas que padecen estas patoloxías, e ao promover a toma de decisións compartida.

Acompañado pola presidenta da Asociación Enfermos de Artrite Pontevedra (ASEARPO), Mabel Avendaño, e polo xerente da área sanitaria de Vigo, Javier Puente; Comesaña incidiu en que a Xunta de Galicia traballa en prol do sistema sanitario de calidade e sostible, apostando polo emprego de fármacos biosimilares para o tratamento das enfermidades reumáticas.

Os medicamentos biosimilares, obtidos a través da biotecnoloxía, conteñen unha versión da sustancia activa do medicamento biolóxico orixinal e están autorizados coas mesmas garantías de calidade e seguridade ca os medicamentos biolóxicos de referencia.

O dinamismo que se está a producir no desenvolvemento das terapias farmacolóxicas dos reumatismos fai que o Servizo Galego de Saúde estea incorporando de forma áxil e equitativa a innovación terapéutica, así como actualizando constantemente as súas guías e protocolos de traballo para adaptalos as necesidades dos pacientes, e de acordo ás recomendacións da Comisión Autonómica Central de Farmacia e Terapéutica.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando