Belén do Campo anima aos artesáns da Coruña a solicitar as axudas para o fomento da comercialización da Artesanía de Galicia

Talleres artesanais, Concellos e as asociacións profesionais e empresariais do sector poden beneficiarse desta orde de subvencións dotada cun orzamento de 265.000 euros

As achegas apoian a asistencia dos obradoiros a feiras de todo o mundo, ademais de financiar a organización destes eventos desde concellos ou asociacións de artesáns

A orde –que en 2023 acadou case 80 entidades beneficiarias– responde á importancia do sector en Galicia tanto no plano social e cultural como no económico





