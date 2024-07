A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés incrementou a súa actividade cirúrxica nun 12,7 % durante o primeiro semestre de 2024

Os servizos de Otorrinolaringoloxía, cun incremento do 16,6 %; de traumatoloxía, cun 20,4 %; e de Uroloxía, cun 20 %, foron as unidades que rexistraron unha maior repunta no seu volume de intervencións

Silva Tojo agradeceu o traballo dos profesionais desta área sanitaria, que co seu labor conseguiron reducir o tempo medio de espera para a intervención de patoloxías prioritarias ata os 18,9 días

A dotación de tecnoloxía robotizada na área sanitaria permitiu xa a realización de preto de 500 cirurxías co robot Da Vinci





