Un año de la primera mayoría absoluta del popular Alfonso Rueda en Galicia, frente al "siniestro total" del Gobierno de Sánchez

Multiusos Fontes do Sar, en Santiago. 12 del mediodía del sábado, 15 de febrero.

Un amplio repertorio de música pop latina invita a bailar a los 2.500 asistentes. Desde Aitana a Karol G pasando por Sebastián Yatra o Manuel Turizo. Música que animaba el ambiente mientras los afiliados y simpatizantes esperaban la llegada de Alfonso Rueda, arropado por el líder popular nacional Alberto Núñez Feijóo.

No falta un DJ ni un speaker: "Vamos a convertir este Fontes do Sar en una discoteca", mientras algunos asistentes movían sus banderas de Galicia o del PP.

Entre los asistentes, miembros del gobierno autonómico, cargos de la Xunta de Galicia, concejales de distintos ayuntamientos... Todos ellos aprovecharon el acto para abrazos y fotos, muchas fotografías. Al fondo, un photocall y hasta la popular rueda que triunfó ya en la última campaña electoral del PP gallego: una rueda como símbolo de que Galicia "Rueda".

Ya con la llegada de los dirigentes populares, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, el hilo musical cambió al himno de "Xuntos", juntos, en gallego y fueron recibidos con fuertes aplausos.

Paula Prado, la secretaria xeral de los populares gallegos, fue la primera en tomar la palabra. La compostelana fue la directora de la campaña electoral que dio la victoria al PP, una vez más, en la comunidad. Mostró la gratitud y la confianza de seguir trabajando por Galicia y para que Núñez Feijóo sea el presidente del gobierno de España y que España "que merece y necesita".

Tomaban la palabra los presidentes provinciales Diego Calvo, por A Coruña; Elena Candia, por Lugo; el ourensano Luis Menor, y el pontevedrés Luis López.

VIVEIRO Y FRAGA

La presidenta provincial de Lugo, Elena Candia, quiso reivindicar la figura de Manuel Fraga, después de la polémica en el ayuntamiento coruñés de Cariño, donde el PP se abstuvo en una votación para retirar el nombre del expresidente de una calle. Candia no hizo referencia a ese hecho, pero sí elevó el tono para destacar su figura y también el trabajo de Núñez Feijóo, antecesor de Rueda en la Xunta.

Núñez Feijóo también nombró a Fraga: "Aquí está uno de los padres de la Constitución y padre del PP, Manuel Fraga".

Mientras, el Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también puso en valor su figura: "Por mucho que vayan a por él y se empeñen en borrar su memoria". Recordó que Fraga ganó siempre que se presentó a las elecciones gallegas: "Es un orgullo. Reinvidico la inmensa memoria de Fraga".

En La Mariña de Lugo, en el ayuntamiento de Viveiro, el PP negocia una moción de censura para desbancar del gobierno a socialistas y nacionalistas. Elena Candia hizo referencia también a este principio de acuerdo con un partido independiente: "No hay cheques, el PP ganó las elecciones".

FEIJÓO: "EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ ES UN SINIESTRO TOTAL"

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo arrancó su discurso en gallego. En Galicia, dijo, se siente en casa: "Galicia es mi casa y mi familia". Feliz por esta quinta mayoría absoluta consecutiva: "Me he alegrado. Primero porque conozco al equipo y sois serios. Y me he alegrado por el Presidente Rueda, la persona adecuada, en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Esta es la primera mayoría de muchas. Los populares de Galicia contamos la mayoría de cuatro en cuatro".

"Es un honor haber estado en el cumpleaños de Alfonso Rueda. El primer año del presidente Rueda. Los que te quedan, querido Alfonso. Espero que sigamos celebrando los cumpleaños año a año. Legislatura, legislatura y que celebremos cumpleaños de legislaturas. Por eso, os agradezco mucho a todos los compañeros que estáis aquí, a todos los alcaldes y alcaldesas, a todos los portavoces, a todos los diputados en el Parlamento presididos por su presidente y, por supuesto, a todo el partido, a estos excelentes cuatro presidentes provinciales que tiene el Partido Popular y que conforman la Galicia única". Aseveró el líder del PP nacional.

Feijóo contrapone el interés por hacer las cosas mejor del PP, ante un "gobierno decadente "el peor Gobierno de España. Frente a su agenda de escándalo, tenemos nosotros la agenda del cambio".

Y, en este sentido, lamenta que el Gobierno de Sánchez, sea "siniestro total", "rehén de un partido independentista".

Reivindica, frente a ese modelo, el de la comunidad gallega: "Galicia funciona y Rueda lo está haciendo muy bien". Funciona, asegura el líder popular porque "aquí hay una agenda y no gobernantes que miran por sus intereses personales".

"Galicia funciona porque hay normalidad y no inmoralidad". Así, Feijóo reivindica que la fórmula "funciona y los gallegos, después de probarlo, repiten y funcionará en España, porque España lo necesita".

RUEDA: "LA GENTE NOS CONOCE"

Alfonso Rueda cerró el acto agradeciendo a Núñez Feijóo haber apostado por él para su sucesión: "Apostó por mí cuando no me conocía nadie y alguno le decía, Alberto, ¿estás seguro? Tú sabrás lo que haces… Fue mi maestro, lo sigue siendo. Trabajaré para que, cuanto antes, sea el presidente de España porque Galicia también lo necesita".

Galicia no para, Galicia gobierna, Galicia funciona... El mandatario autonómico asegura que siguen trabajando, frente a una oposición que carece de autocrítica: "Están hartos de darse la razón a sí mismos, lo saben todo, tienen la razón absoluta. Están siempre enfadados porque la gente no les vota. Son los y las de siempre y elegidos por los de siempre, el dedo infalible de Sánchez y el dedo infalible de la UPG".

Rueda se define como autoexigente desde la victoria, frente a los enfurruñados con sus derrotas: "Queremos mucho más. Estamos aquí para hacer las cosas bien".

El líder popular vuelve a tirar de estilo propio, el de convencer, frente a imponer y pone a Galicia como ejemplo de convivencia: "Cabemos todos".