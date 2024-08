Alfonso Villares apoia as demandas do sector e reclama cambios ao Goberno central na distribución das cotas pesqueiras

O conselleiro do Mar, afirma que a presidencia española do Consello da UE foi unha oportunidade perdida para frear os recortes nas capturas en especies de gran interese para a frota galega

O Goberno galego presentou a comezos de ano alegacións ás resolucións da Secretaría Xeral de Pesca fronte aos recortes para as pesqueiras do abadexo e de raia reclamando poder acumular cotas de varias zonas alén da propia flexibilidade das 8C e 9A

As restricións en especies como o xurelo supuxeron un golpe de 11 millóns de euros ao sector no 2023, especialmente no cerco, sen que se estudie a situación en cada zona para permitir aperturas da pesqueira nalgunha delas

Galicia critica que se cargue nos axustes constantes á actividade da frota a mellora do estado dos caladoiros comunitarios a pesar dos indicios de sustentabilidade medioambiental que non teñen traslado efectivo na actividade pesqueira





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando