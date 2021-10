Zan: "El día de mañana no será ni el principio ni el final de nada si el Gobierno no se moja"

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, ha afirmado este martes, en la jornada previa a la reunión en el Tribunal Supremo (TS) para resolver el recurso planteado por la multinacional contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló el ERE planteado en la fábrica de aluminio primario, que "el día de mañana no será ni el principio ni el final de nada si el Gobierno no se moja".



Zan opina que ha llegado el momento de que el Gobierno "se moje" y le dé luz verde a esa "intervención temporal" de la fábrica de aluminio primario "que fue aprobada por el Parlamento de Galicia, el Congreso de los Diputados y los ayuntamientos de la comarca, aunque algunos ahora estén demasiado callados".



Según el presidente del comité, "no es que la forma de actuar del Gobierno sea decepcionante", es que, además, "va en contra del Congreso, el Parlamento, la Diputación de Lugo y los ayuntamientos. Está incumpliendo lo que se votó".



Por ello, opina que habrá que preguntarle al Gobierno si realmente "quiere que se siga produciendo aluminio primario en España".



Asegura que los trabajadores de Alcoa están "un poco cansados después de 16 meses de lucha" y "muy decepcionados con el Gobierno por lo que ha sucedido en los últimos nueve".



También, reconoció, con "algunos alcaldes", que "poco o nada están ayudando en una lucha que deberían hacer suya, porque está en peligro el puesto de trabajo de sus vecinos, que son los que pueden ser despedidos".