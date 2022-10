La Xunta y la Real Academia Galega premian a dos centros escolares mariñanos

Dos centros escolares de A Mariña han sido galardonados por la Xunta de Galicia y la Real Academia Galega (RAG), respectivamente, por sendos proyectos que llevaron a cabo entre el profesorado y alumnado de los mismos durante los últimos meses.





Ribadeo, más cerca de la Unión Europea

La directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, participó este viernes en la entrega de diplomas a los alumnos del IES de Ribadeo "DIonisio Gamallo" por ganar uno de los premios que entregaba la Asociación Ingalicia a través de su proyecto Take a walk on the EU side (Taeus).

Esta iniciativa busca acercar Europa, sus instituciones y sus oportunidades a la juventud.

El alumnado del centro realizó un trabajo para recuperar documentación histórica de la localidad, promoviendo su digitalización para garantizar la conservación futura y el conocimiento de generaciones próximas.

Por su parte, Pichel felicitó a los chicos por su implicación y trabajo, y los animó a seguir participando de manera activa en las diferentes oportunidades que ofrece la Unión Europea a la juventud, como los programas Erasmus+, y más se cabe en este Año Europeo de la Juventud.

La directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, con alumnos del IES de Ribadeo





Delgado Gurriarán, de "fiesta" en Nois

Por su parte, alumnado y profesorado del CEIP Fondo Nois de Foz recogerán el próximo lunes 17 de octubre en la sede de la Real Academia Galega (RAG) los premios del concurso Contádenos o voso Día das Letras Galegas 2022, convocado al amparo de Primavera das Letras, el proyecto dirigido al público infantil que desarrolla la RAG con el apoyo de la Diputación de A Coruña.

El concurso escolar de la RAG sobre Florencio Delgado Gurriarán premió también al CEIP de Seixalbo de Ourense y al CEIP Julio Gurriarán Canalejas de O Barco de Valdeorras.

El profesorado del colegio focense ideó una "fiesta gallego-mexicana" para acercar el alumnado a la trayectoria vital del escritor homenajeado este año, figura destacada del exilio galleguista en México, y les mostró a los niños y niñas, a partir de sus Poemas mexicanos, distintas danzas del mundo.

Un juego interactivo sobre la vida de Florencio de la mano de Coguleo, la mascota de la biblioteca escolar, biografías ilustradas, murales o dramatizaciones de episodios de la vida del escritor fueron otras de las propuestas desarrolladas desde el centro focense.





