La Xunta hace un último llamamiento al Gobierno para tratar de salvar Vestas

La Xunta de Galicia ha informado de que convocará para este viernes 5 de noviembre una nueva reunión de la mesa industrial para buscar una alternativa al cierre de la fábrica de aerogeneradores que la multinacional éolica Vestas tiene en Viveiro, con "esperanza" de que participen dicha reunión "representantes del más alto nivel del Gobierno del Estado".



La Consellería de Emprego e Igualdade hizo este anuncio después de que ayer no se produjese la reunión prevista en Santiago de Compostela entre ambos ejecutivos y los trabajadores de la empresa, para "coordinar las actuaciones de las administraciones públicas" de cara a "conseguir la continuidad de la factoría en Viveiro".



Según fuentes de la Consellería, esa reunión no llegó a producirse a causa de "ausencia de interlocutores políticos por parte del Ministerio de Industria".



La Xunta ha informado de que el Gobierno le comunicó, a menos de una hora para el inicio de la reunión, de que no asistiría a la misma ningún director general ni tampoco ningún otro cargo del Ministerio de Industria, sino que se conectaría por videoconferencia "un funcionario y un trabajador eventual del Ministerio", sin "capacidad de decisión de ninguna clase para adoptar acuerdos".



Por ello, mediante un comunicado, el gobierno gallego ha expresado su "decepción con el papel del Ministerio de Industria" por su "falta de compromiso inadmisible con la plantilla de trabajadores en este momento tan difícil que está viviendo la fábrica".

El viernes, además, finaliza el período de consultas del ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que afectaría a la mayoría de la plantilla de Chavín, conformada por 115 trabajadores.

Desde la dirección de la multinacional danesa descartaron ampliar el plazo hasta final de año, tal y como pedían los representantes sindicales para poder avanzar en la búsqueda de un posible comprador.