La Virgen del Carmen despierta sentimientos difíciles de explicar entre los marineros

Es la estrella de los Mares, la Virgen del Carmen, protectora de todas las embarcaciones, guía y patrona de marineros. Hoy se celebra su gran día. Homenajes, procesiones, alfombras florales... actos cargados de simbolismo y emoción.

Basilio Otero, patrón mayor de Burela, explica que “cuando una embarcación tienen un percance lo primero que se salva es la imagen del Carmen junto a la radiobaliza”.

Este 16 de agosto es un día grande, de alegría y muchos recuerdos. Juan José Lestegás, patrón mayor de Foz, rememora a su padre que ya no está. Nos cuenta que proviene de una familia de marineros y todos “llevan mucho en la sangre” la devoción por la Virgen del Carmen.

Lestegás llevó la Virgen durante 30 años en procesión, estos últimos no puede por trabajo. La emoción cuando llevas la imagen de la Virgen no se puede describir con palabras: ”sientes una cosa por dentro que no se puede explicar, sobre todo mucha alegría, orgullosos de ella”.

A ella se encomiendan y ella les cuida. Siempre está presente en la vida del marinero como afirma Alberto Rey, antiguo patrón mayor de Foz, y “marinero desde cuna”. La celebración del Carmen ya es tradición en su familia, además “a lo largo de una vida en el mar siempre hay días que te acuerdas mucho de la virgen”.

La Virgen del Carmen está siempre presente en la vida y el quehacer de las gentes de mar, pero hoy para ellas es un día muy especial. Empiezan y terminan el día felicitándose porque es la figura que va con ellos y a quien se encomiendan en los momentos difíciles. Cuando llega el 16 de julio le rinden honores con toda devoción.