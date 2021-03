Sito Rivera: "Me faltó tiempo para decirle al Burela que sí"

Tomás de Aquino Rivera Amorós, más conocido como Sito Rivera (Mataró, 1956), ya dirige al Pescados Rubén Burela FS.

El técnico catalán fue presentado oficialmente este lunes, acompañado por el presidente de la entidad, Manuel Blanco, quien destacó su "amplia experiencia internacional", una cualidad que podría servir para que los mariñanos cumplan con la meta de "seguir soñando entre los mejores".

El nuevo entrenador consideró "un premio" dirigir al equipo burelés en la elite del fútbol sala nacional, cargo en el que sustituye a Juanma Marrube.

"Estoy en uno de los mejores sitios, a nivel de estructura, de la mejor liga del mundo. No es un orgullo, es un premio poder estar aquí. Me faltó tiempo para decirles que sí cuando me llamaron", comentó en declaraciones que difundió el equipo mariñano.

Sito Rivera confesó estar "con mucha ilusión por poder ayudar a unos grandes jugadores" y se mostró optimista respecto al futuro.

"La clasificación está ahí y lo que queremos es salvar la categoría. Los jugadores han demostrado que pueden. Los últimos resultados pueden ayudar y yo no renuncio a nada", manifestó.

Recordó que quedan "muchos partidos" por delante en un calendario comprimido en el que cuenta con la ventaja de tener "una plantilla extensa".

"Además, la afición va a poder entrar a los partidos y esto es una bombonera. Esta es la única entidad con dos equipos en la máxima categoría del fútbol sala nacional. No es casualidad. La afición algo tiene que ver con eso", sentenció.