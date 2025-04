La Semana Santa de Ribadeo, en Lugo, una celebración de "interés turístico religioso"

La Semana Santa de Ribadeo no es como las demás. Aunque en el trasfondo todas tienen un mismo sentido, la de Ribadeo es "una Semana Santa de andar por casa", como la define el alcalde de la localidad, Dani Vega. O mejor aún, una "Semana Santa de interés turístico religioso", como la denomina el párroco Gonzalo Varela. Se trata de una serie de actos solemnes y recogidos para vivir e interiorizar sin aglomeraciones y con mucha devoción.

Como la devoción de los cofrades encargados de organizarla y entre ellos el capitán, Salvador Fernández. Toda la vida marcando el paso de un evento singular que le llena de emoción. Con su labor callada y humilde pero constante saca adelante procesiones, via crucis, conciertos y pregones, a través de los años...

COPE Presentación Semana Santa de Ribadeo

Este año necesita llevadores, cada vez son menos, y gente que se anime a tocar el tambor. Así que aprovecha el momento de la presentación del programa (por primera vez este año) para hacer un llamamiento al pueblo. También lanza un sentido agradecimiento a todas las asociaciones, grupos, coros, banda y coral que forman parte desde siempre de esta fiesta religiosa, porque sin ellos no sería igual.

procesión do anxo

Lo que no será igual, al menos no del todo, será la Procesión del Ángel (Procesión do Anxo), el domingo de Resurrección, que este año en lugar de tener una niña como angelito tendrá un niño. Es una de las procesiones más vistosas de la Semana Santa de Ribadeo porque para celebrar la resurrección de Cristo izan a un angelito por los aires que le quita a la Virgen el manto negro del luto y en ese momento se sueltan palomas al vuelo.

Ni que decir tiene que las palomas deben estar localizadas y a resguardo previamente y cada año los cofrades se tienen que encargar de ese cometido con anterioridad para que en la procesión todo salga perfecto.

Perfecto, y diferente, es el cartel anunciador de la Semana Santa de este año. Realizado por el pintor Juan Monteavaro, colaborador habitual de la Diócesis, y que representa la cara de Jesús entre luces y sombras. A su lado, en vertical, unos símbolos que pocos sabrían descifrar. Es una leyenda, un "titular" exactamente, y está en hebreo. Como explica Gonzalo Varela, el párroco ribadense, se trata de la inscripción que se puso en la cruz de Cristo y que escandalizó a todo el pueblo en aquel momento. La traducción es Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos y equivale a las letras que todos conocemos INRI, estas provienen de la misma expresión pero en latín: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum.

Cedida Cartel Semana Santa Ribadeo 2025

Y un hombre que 'sabe latín', y mucha historia, será el encargado del pregón de la Semana Santa de este año, se trata del profesor jubilado Roberto Rodríguez. Un gran conversador, amable y cercano, que todo el mundo conoce y quiere, será el que abra los actos el sábado 12 tras la misa y seguido de la actuación de la Coral Polifónica y el Coro Sagrado Corazón.

in memoriam

Para sanar el corazón servirá la celebración del día anterior, el Viernes de Dolores, con la misa en honor a la Virgen y a todos los cofrades fallecidos. Un homenaje que realizan cada año para recordar a los que contribuyeron a hacer grande la Semana Santa de Ribadeo y que ya no están entre nosotros. Será el viernes 11 a las ocho de la tarde.

Y a las ocho de la tarde del lunes 14 de abril tendrá lugar la misa de eucaristía que precede al Vía Crucis (a las 22 hrs.) que este año está presidido por el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos. Animado por los Grupos de la Parroquia y el Coro Parroquial.

Coros, coral, grupo parroquial, cofrades, vecinos, amigos y simpatizantes de la Semana Santa hacen posible, bajo la batuta de la mano maestra de Salvador, la celebración de todas las procesiones y encuentros de la familiar Semana Santa de Interés Turístico Religioso de Ribadeo.