Sargadelos termina el repintado de su fachada

SARGADELOS ha finalizado la pintura y decoración de su fachada principal. Durante este verano el Grupo Sargadelos quiso adecentar con trabajos de limpieza y pintado el aspecto exterior de la planta de producción que la firma posee en Cervo, donde también se centralizan los distintos departamentos de control y gestión de las empresas.

Desde la dirección de la fábrica de cerámica declaran que lamentablemente tales trabajos de restauración y pintura se vieron "entorpecidos, encarecidos y retrasados por la denuncia del colectivo Mariña Patrimonio que, con desfachatez y atrevimiento dignos de mejor causa, acusaban a la empresa de 'transformar e desvirtuar tan emblemático edificio' "

Quieren resaltar que "la Consellería de Cultura no puso ninguna objeción a los trabajos realizados ya que tales obras, dirigidas por el departamento de diseño de SARGADELOS, solo pretendían visibilizar y actualizar el espíritu constructivista e innovador que siempre ha presidido el quehacer de la marca, además de continuar la tradición muralística de la empresa con dos nuevos diseños realizados siguiendo los códigos formales característicos de la firma".

Cedida

Mariña Patrimonio no tiene nada en contra de Sargadelos

El colectivo denunciante, Mariña Patrimonio, defiende que ellos no tienen nada en contra de la empresa Sargadelos ni de su gerente, simplemente cumplen con la función para la que nacieron, cuidar el patrimonio. Quieren dejar claro que su denuncia fue por la falta de licencia para actuar y no por el estilo empleado. Alzaron la voz como la alzan en otros casos en que se realizan actuaciones en BIC's (Bienes de Interés Cultural) para que la gente sea consciente de que no se puede actuar sin permiso. Ellos se dedican a vigilar la integridad del Patrimonio.

Desde la Asociación mantienen que Sargadelos no contaba con la licencia necesaria cuando comenzó el repintado de la fachada y explican que la fábrica será multada por ello. Respecto al estilo y lo demás, no entran, aunque recuerdan que el arquitecto que hizo el complejo aún vive y debería habérsele tenido en cuenta en la restauración.