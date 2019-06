Ribadeo ya tiene su Residencia con los primeros usuarios

Este viernes se ha inaugurado la nueva de Residencia de Ribadeo en medio de mucha alegría, expectación, momentos entrañables y recuerdos para todos los que la hicieron posible.

Con una mención especial al desaparecido José María Rodríguez Díaz comenzó Sonia Meilán -la concejal de Servicios Sociales en funciones- su intervención, dando la bienvenida a familias, residentes y a todo el equipo de trabajadores.

Fernando Suárez fue fundamental en la elaboración del modelo de gestión

Le siguió en el turno de intervenciones la diputada de Economía, Mayra García, quien destacó el esfuerzo que hizo la Diputación para que este centro fuera una realidad, hasta conseguir este modelo en marcha. García reconoció que Fernando Suárez fue fundamental para sacar adelante este "modelo de xestión púbica e de proximidade" donde los más beneficiados son los mayores y los vecinos de Ribadeo.

Fernando Suárez en términos biblicos: "David volveu vencer a Goliat"

El alcalde tuvo palabras de alabanza y agradecimiento para todos los concejales de las dos corporaciones que estuvieron en la consecución de la Residencia, a todos los miembros de las corporaciones y a los técnicos que trabajaron en este modelo de gestión, y recordó aquella manifestación primera, con más de mil personas, para reclamar una residencia para Ribadeo.

Suárez aludió a la jornada de puertas abiertas realizada en noviembre de 2018 y afirmó que "esto non é otra inauguración sino constatar a palabra dada e que o soño colectivo xa non é un soño senón unha realidade que está cumprida" e que "poucas cousas foron tan estudadas, traballadas, consensuadas e explicitadas coma ésta".

No olvidó el alcalde mencionar a los que no creyeron en el proyecto y pusieron trabas con palabras como "Esta residencia zafouse do peor dela, das miserias, do castigo por ser diferente, das vinganzas dos que perden aquí e gobernan aló .., xa me entendedes".

Como "un paso de xigante" definió Suárez la Residencia que se pone en marcha después de siete años de trabajo: "finalmente, en términos bíblicos, David volveu vencer a Goliat".

Entre las últimas palabras de su intervención, el alcalde recordó que este centro es como un hotel, con amplia libertad de horarios y la posibilidad de iniciar "unha nova parte da súa vida". Dio la bienvenida a todos y en especial a Primitiva, Eliseo, Josefa, Teresa, Carlos, Esther, Dolores y Carmen, las primeras personas que vivirán en residencia de Ribadeo.

En Servicios Sociales ya tienen 50 solicitudes para la residencia y 28 expedientes de acceso aprobados.