Ribadeo tiene un nuevo espacio desde el que admirar el mar

Este lunes ha sido inaugurado el Mirador del Cargadeiro. Al acto asistieron el alcalde, Dani Vega, la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, y el jefe del Servicio Provincial de Costas, José Miguel Estevan.

El regidor ha dado las "gracias a la subdelegada del Gobierno por entender que hay que tener esta colaboración entre administraciones, eso es lo que de la resultado. Las polémicas nosotros las evitamos en todos los sentidos. Esa colaboración con las administraciones está dando resultados. Este proyecto que Costas coordinó perfectamente con el Ayuntamiento de Ribadeo, que combina espacio verde y natural con madera, conjuga perfectamente lo que es Galicia”.

Cuidar y mimar



Vega dijo que “nosotros debemos ser ahora los encargados de conservar, por eso cuando se crean estos espacios debemos ser conscientes de que debemos cuidarlos, mimarlos y tratarlos bien. Entre todos estamos haciendo grandes cosas, no nos vamos a quedar en este mirador simplemente, sino que ya estamos trazando algún más par ir cuidando y mimando esos espacios abandonados, que no son el reflejo de un punto turístico, sino que son puntos que están degradados y nosotros debemos invertir, gobierne quien gobierne. En este caso a Subdelegación del Gobierno está entendiendo que debemos colaborar conjuntamente en esto y en otras cosas y espero que eso se vaya traduciendo en resultados, no quedarse en palabras bonitas o vacías, sino que haya contenido en toda la colaboración que tengan las administraciones”.

Pulmón de Ribadeo

Para el alcalde “este mirador es un ejemplo de conservación de todo este espacio natural, que es un pulmón fundamental para Ribadeo”. Dani Vega también hizo una valoración positiva del anuncio realizado hoy en Ribadeo por Isabel Rodríguez: la salida a información pública próximamente de la ampliación del paseo entre el Muíño das Aceas y el Puente da Viña. Kilómetro y medio más que se sumará al ya existente.