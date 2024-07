La residencia de Foz queda en punto muerto mientras el PSOE se replantea la aiianza de gobierno

El PSOE de Foz reflexiona sobre lo ocurrido en el pleno de la concesión del servicio de la residencia de mayores, tras el cambio del sentido del voto por parte del BNG.

El alcalde, Fran Cajoto, señala que los nacionalistas cambiaron la postura respecto a la que mantenían hace unos meses. La decisión tomada por el Bloque iba en contra de las advertencias de la secretaria municipal porque ese voto en contra podría a un vicio de nulidad porque es un tema que no es opinable.

Las opiniones, antes



Lo opinable era el estudio de viabilidad económica, aprobado en mayo de 2023, con las mismas características de concesión que tenía el PP en su momento. Y ya incluía los precios, señala el alcalde.

Insiste en que el proceso es legal y transparente por lo que señala la "irresponsabildiad por parte de los nacionalistas".

Ve una "falta de respeto, confianza y de trabajo conjunto del BNG", lo que lleva a abrir este proceso de reflexión. Porque no se puede ser gobierno y oposición al mismo tiempo.

Herencia envenenada

Insiste el regidor focense en que la residencia es una "herencia envenedada por el PP" porque cuando quisieron devolver el centro a la Xunta ésta se negó y tuvieron que asumirla para gestionarla desde el Ayuntamiento, pero "con un convenio que no era óptimo".

Denuncia Cajoto “intereses políticos muy fuertes por muchas bandas” y sobre una posible ruptura en el bipartito explica que por ahora están en un momento de reflexión.

Y ahora qué

La situación generada con la no renovación de la concesión del servicio de residencia deriva en "consecuencias legales porque hay un adjudicatario al que no se le permite asumir el contrato. Se está vulnerando la ley y parece que la gente no es consciente de eso".

Para Cajoto estos partidos que han votado en contra de la adjudicación en el pleno no se preocupan realmente por los afectados y lo único que buscan es paralizar.

Remarca que desde el Ayuntamiento escuchan las necesidades de los familiares y respetan la norma e insiste en que incrementaron el presupuesto de la ayuda de emergencia social hasta 270.000 euros para que nadie se quedara fuera si no tenía capacidad económica para pagarla.