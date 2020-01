La Protectora de Animales del Occidente recauda fondos para ayudar a una perra operada de la cadera

La Protectora de Animales del Occidente Astur ha emprendido una campaña en Facebook para recaudar fondos para ayudar a Bruja, una perra de cruce que ha tenido que ser operada de doble luxación bilateral de cadera. Además de la operación, el ingreso y la medicación ha sido sometida a varias pruebas, como analítica completa, test de Leishmania, ecografias y radiografias, etc... Pruebas que tienen un coste elevado y aún no han abonado al veterinario que la trata.

Según explica una de las coordinadoras de la Protectora, Ángela carrubba, “ahora Bruja sigue ingresada en la clínica y le queda un largo y doloroso post operatorio. Durante unos meses tendrá que estar a tratamiento, tomar condroprotectores (Tipo Hyaloral), comer un buen pienso y hacer mucha rehabilitación. Posiblemente tarde mucho en volver al minialbergue, por lo que seguramente tambián tengamos que pagarle guardería”.

LA PROTECTORA NECESITA AYUDA DE TODO TIPO

La protectora de animales no tiene capacidad adquisitiva para afrontar estos costes y por eso pide ayuda. También para el resto de animales que tienen tutelados en estos momentos. Ellos no cuentan con instalaciones propias así que los animales están custodiados en guarderías privadas o casas de acogida. Pero eso genera un gasto y no pueden afrontarlo sin ayuda.

Así que la campaña de donación es para ayudar a Bruja y para el mantenimiento y cuidados del resto de animales que cuidan: 14 perros y cuatro conejos.

Por el momento han recaudado unos 350 euros de los 1.000 que se han propuesto. Se les pueden ayudar donando pienso, medicamentos, o dinero, de múltiples formas y todas ellas son agradecidas.

Puedes encontrar más información en la web www.apaoccidenteastur.com y hacer donaciones en la cuenta de CAIXABANK ES97 2100 4802 11 2200056431