La oposición rebaja el suelo del alcalde de Vegadeo a la mitad

El alcalde de Vegadeo, César Álvarez, está masticando aún el resultado del pleno en el que la oposición (PP, Foro e IU) se unió para rebajarle el sueldo a la mitad. Pasa de 43.470 euros brutos anuales a 23.800 euros. Es el salario mínimo interprofesional multiplicado por 1,5.

Explica César Álvarez que si lo único que le preocupa a la oposición es lo que cobra el alcalde “es un halago” y señala que va a continuar dedidándole las 24 horas a Vegadeo.

Sobre el levantamiento de reparos de intervención a determinadas facturas, que denuncia el PP, explica que esos son “recursos que tienen los ayuntamientos para seguir funcionando” y recuerda que el Ayuntamiento de Vegadeo lleva sin presupuestos desde 2022.

En definitiva César Álvarez está poco preocupado por la rebaja de su salario y afirma que el compromiso con el pueblo de Vegadeo no se lo quita nadie. Señala que ahí están como demostración del mismo los nueve años de trabajo anteriores.

PP + Foro + IU

Los populares han apoyado la moción de Foro Asturias, que también secundó Izquierda Unida, y tuvieron la mayoría suficiente para rebajar el sueldo al alcalde.

Explica Armando Pérez, del PP que, en lo personal consideran que “el salario no era excesivo pero sí lo era la poca dedicación que hace él a los mandatos municipales, la exclusividad no la vemos por ninguna parte, es muy difícil encontrarlo en el Ayuntamiento, no tiene horario de atención al público”.

Asuntos pendientes

Entiende el popular que el regidor desatiende los asuntos municipales y pone varios ejemplos. Entre ellos los 1.279.000 euros consignados por el Principado para la contratación de mejoras en el Colegio Jovellanos, que se perdió porque no había nadie pendiente del expediente, la obra de la Marisma, que lleva varios años en el cajón del alcalde y ahora va a ser muy difícil llevar adelante por las subidas de precios, y otros tantos asuntos más.

Cree que “el alcalde desatiende las cosas por comodidad o por una frescura inexplicable o por una irresponsabilidad que no procede pero está en standby y el pueblo viéndolas venir”.

"Por vago e incompetente"

El concejal de Foro Asturias, Virgilio López, afirma que decidieron rebajarle el salario porque se lo merece “por vago, por incompetente, porque no atiende al pueblo, al ayuntamiento, al ciudadano ni a nada”.

Critica que el alcalde anda siempre con sus viajes y sus historias, con dietas mal cobradas y levantando reparos de intervención de forma ilegal. Lamenta que “llevamos año y medio solicitando y él juerga va y juerga viene”.

Sobre las declaraciones del alcalde sobre que se siente halagado de que sus rivales se preocupen sólo por el suelo, Virgilio le apunta que “no somos rivales de él, quizá si se fijara un poco, los rivales los tiene pegaditos a él,quítate tú que me pongo yo”.