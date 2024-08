El "obispo fontanero" de Tui-Vigo, agasajado con un báculo por la comunidad parroquial de Ribadeo

Ni es fontanero ni sabe nada de fontanería, pero se le da bastante bien lo de ir "poniendo parches". Y de ello hace gala el nuevo obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Antonio Valín Valdés.

Una persona cercana que siempre estuvo a disposición de los vecinos para echar una mano en lo que fuera preciso. De ahí que un periodista le bautizara con tal apelativo; con el que se siente más identificado, según confiesa.





Cuando había un problema, acudíamos a Don Antonio Valín

Así se ha mostrado este domingo ante sus vecinos y paisanos de Ribadeo, en una recepción oficial en el Ayuntamiento en la que ha firmado en el libro de honor y ha sido obsequiado con el regalo institucional del consistorio.





Recibido por un alcalde, Daniel Vega, que compartió muchas vivencias con él en el Seminario de Mondoñedo, donde estudió mientras Valín Valdés era formador. Vega explica que "hay un recuerdo muy positivo de Don Antonio Valín, siempre nos ayudó muchísimo y cuando había un problema acudíamos a Don Antonio Valín".

Misa con báculo nuevo

Tras dicha recepción, el obispo de Tui-Vigo se encargó de la celebración de la eucaristía en la Iglesia de Santa María del Campo, de Ribadeo. Desde el inicio ofició la misa con el báculo que le regaló la comunidad parroquial. Se entregó sin mucho boato, según confirma el vicario general Gonzalo Varela, porque no estaba ni el arzobispo ni el nuncio del Papa para hacer la entrega.

Hubo bromas del vicario señalando que él no era ninguna de las dos cosas y no podía entregarlo, y que el obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, había dado su permiso para que Antonio Valín lo utilizara en la misa "siempre y cuando lo llevara del revés".

Gonzalo Varela cuenta que el báculo "es un regalo de toda la comunidad parroquial de Ribadeo, se hizo por suscripción popular, juntamos el dinero que costó, vino de Roma, allí al pie de la Santa Sede y se lo regalamos para que tenga, cada vez que lo coja en su mano, pues un recuerdo así entrañable de sus paisanos, de los cristianos de Ribadeo" .

Que me vean crecer... no a lo ancho

El obispo Antonio Valín agradeció el regalo exponiendo que cuando lo utilice "se acordará de la parroquia de Ribadeo, de los vecinos y vecinas, de los que ya no están aquí, que están en presencia de Dios y que me vieron crecer, y los que estáis aquí y espero que me sigáis viendo crecer... no a lo ancho sino en santidad".





La misa fue un evento que discurrió entre la solemnidad de los actos y las bromas y guiños de Monseñor Antonio Valín que, tan cercano como siempre, señaló que no quería "enrollar mucho" a la gente "porque hoy es domingo, hay que ir a la playa y no estar aquí aguantando a un obispo".

"Qué demonios vio el Papa en mí"

Recordó lo que le preguntaban los medios de comunicación en su nombramiento "¿qué piensa que vio el Papa en usted para nombrarlo obispo?' y digo pues si supiérais que no lo sé y que me sigo preguntando qué demonios vio el Papa en mí para hacerme obispo". Contó que en su oración pidió "que Dios perdone al Papa porque no sabe lo que hizo".

Terminó la celebración en tono distendido, con alegría del nuevo obispo de Tui-Vigo por lo vivido ya que este día volvía a casa, con los suyos y con su parroquia.