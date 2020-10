Merluza del pincho, pez espada, rape y jurel para promocional el "Camiño Gastronómico do Mar"

La Organización de Productores Pesqueros de Lugo, junto con la Asociación Amigos do Camiño do Mar Peregrinación a Santiago de Compostela y con la colaboración de Armadores de Burela, pone en marcha una nueva iniciativa gastronómica con un triple objetivo: fomentar el consumo do pescado, apoyar al sector hostelero del norte de Galicia y promocionar el “Camino del Mar”, ruta xacobea que comunica por tierra el Camino Norte y el Camino Inglés a Compostela.

El “Camiño Gastronómico do Mar” consiste en una serie de jornadas gastronómicas que tendrán lugar en treinta restaurantes de los quince concellos costeros por los que discurre el “Camino del Mar”: desde Ribadeo a Neda, pasando por Barreiros, Foz, Burela, Cervo, Xove, Viveiro y O Vicedo, en la provincia de Lugo; y Mañón, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Valdoviño y Narón, en la provincia de A Coruña.

El acto de presentación de la campaña tuvo lugar este viernes 2 de octubre a las 12:00 horas en el salón de actos de ABSA y estuvo presidido de forma virtual por la Conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, que aprovechó para agradecer a los dos sectores participantes: el pesquero y el hostelero, que gracias a su esfuerzo se puede disfrutar de este tipo de iniciativas dentro de la situación actual.

“No hay cocina de producto como la gallega. Esta campaña combina el buen hacer, el buen comer y el buen caminar; y en ella se ve representada la Galicia que pesca, la Galicia que cocina y la Galicia que camina”.

Para la titular de la Consellería do Mar, este tipo de acciones son fundamentales porque ayudan a promocionar el producto e o sector pesquero, que no paró de trabajar en todos estos meses, pero también ayuda a promocionar uno de los sectores más desfavorecidos por la pandemia, como es la hostelería.

“Todos los caminos llevan a Roma, pero también a Santiago. Y esta variante del Camiño Norte sigue por el litoral desde Ribadeo hasta San Andrés de Teixido, y luego continúa hasta Ferrol, donde enlaza con el Camiño Inglés”.

La presentación contó con la intervención de representantes de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo y de la Asociación Amigos do Camiño do Mar; y con la presencia de representantes territoriales de las dos Mancomunidades de Concellos por los que discurre la acción: A Mariña Lucense y Ferrolterra Rías Altas.

Sergio López, gerente de OPP Lugo, insistió en el triple objetivo que mueve a esta nueva campaña: “Fomentar el consumo de pescado, dentro de nuestras acciones de «Eu Como Peixe»; ayudar a promocionar el “Camino del Mar” y al mismo tiempo apoyar y promocionar la hostelería del norte de Galicia, en un momento especialmente duro para el sector”.

“OPP Lugo y Armadores de Burela destinamos a esta acción 900kg de cuatro especies: merluza del pincho, pez espada, jurel y rape; seleccionadas por ser muy representativas de los cuatro tipos de flota de nuestros socios: palangre de fondo, palangre de superficie, cerco artesanal y arrastre de fondo, respectivamente”.

Manuel Vicente, presidente de la Asociación Amigos Camiño do Mar Peregrinación a Santiago de Compostela, reconoció esta acción como un paso más dentro de su empeño por que las Administraciones oficialicen el Camino del Mar de peregrinación a Santiago, dando cumplimiento así a lo aprobado en el Parlamento gallego en marzo del año 2010.

“Tenemos esperanza en que se consiga de cara al Año Santo del 2021, ya que igual que se han aprobado otros caminos, entendemos que también se apruebe el Camino del Mar”.

“El Camino del Mar puede suponer para la Mariña Lucense, Ortegal y algunos ayuntamientos de Ferrolterra un eje dinamizador que vertebraría en todos y cada uno de los ayuntamientos distintas oportunidades económicas, culturales y turísticas, en un momento crucial por las distintas pérdidas y mermas que vienen sufriendo estas comarcas”.

La campaña se celebrará durante ocho fines de semana entre el 9 de octubre y el 6 de diciembre y consistirá en la degustación de cuatro de las especies más representativos de las flotas pesqueras de OPP Lugo, que se podrán ir degustando en dos restaurantes de cada uno de los concellos: en unos se ofrecerán platos de merluza del pincho y jurel; y en otros recetas de pez espada y rape.

La campaña comienza el fin de semana del 9 al 11 de octubre en Ribadeo, en el Parador de Turismo y en el Hotel O Cabazo. A partir de ahí cada nuevo fin de semana la campaña irá recorriendo el “Camino del Mar” con parada en dos concellos semanalmente, hasta llegar a Narón y Neda el fin de semana del 4 al 6 de diciembre.

Esta acción se enmarca dentro de las acciones de promoción de la OPP Lugo incluidas en su Plan de Producción y Comercialización anual y cuentan con la cofinanciación de la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo e Marítimo da Pesca.