La merluza de Burela seduce en Madrid

Esta semana la “Merluza de Burela” está siendo doblemente protagonista en el Salón de Gourmets en Madrid, la principal y primera cita del sector tras la pandemia. A la degustación del pasado lunes en el stand de Cepesca se sumó en la tarde de este miércoles la participación de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo en el programa de catas y degustaciones de los productos del Mar de Galicia.



El programa "Galicia sabe aMar" de la Xunta de Galicia incluyó un showcooking con “Merluza de Burela” en el stand de la Consellería do Mar, que preparó la chef Criselda Iglesias (Tapería Lecer, Cangas do Morrazo, Pontevedra) con el maridaje de Castaña de Galicia y los Vinos D.O. Ribeira Sacra.



Entre los asistentes a la degustación se encontraban representantes de diferentes blogs y medios de comunicación, mayoristas y directivos de mercados centrales, proveedores y responsables de cadenas de distribución, sumillers…



En el acto, que estuvo presentado por el gerente de OPP Lugo, Sergio López, y contó con la presencia de representantes de la Consellería do Mar, como la Directora Xeral de Pesca y Acuicultura de la Xunta de Galicia, Mercedes Rodríguez Moreda, se pudieron degustar las recetas: “Salpicón de Merluza del pincho de Burela” y “Merluza del pincho de Burela con puré de tubérculos, Castaña de Galicia y Lacón Gallego”.





JORNADA «PUESTA EN VALOR DE LOS OFICIOS DEL MAR»





OPP Lugo organiza este jueves la jornada «Puesta en valor de los Oficios del Mar», que tendrá lugar en el salón de actos de ABSA a las 11 de la mañana y recibirá a unos cien alumnos y alumnas de 4º ESO de los centros educativos de Burela.



La Organización de Productores del Puerto de Burela busca con esta iniciativa incentivar el interés general y sobre todo de los jóvenes por formar parte del futuro del sector pesquero.



Los directores de las Escolas Náuticas de Ferrol y Culleredo presentarán a los alumnos las diferentes opciones educativas y formativas de sus ciclos náutico-pesqueros. También se presentarán experiencias reales de armadores, patrones, jefes de máquinas o alumnos en prácticas; así como mujeres profesionales de la pesca que contarán sus vivencias sobre la incorporación de la mujer al sector pesquero.



Estas acciones se incluyen en el Plan de Producción y Comercialización anual de OPP Lugo, y cuentan con la cofinanciación de la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca.