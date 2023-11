El "Mercadiño do Troco", nueva vida para lo que ya no usas

Seguro que tienes por casa ropa que ya no te pones, artículos del hogar que no usas, electrodomésticos que no sacas del estante, juguetes de tus hijos que ya no sabes dónde guardar...

¿Qué haces con todo eso? ¿acumularlo? Te damos una opción interesante: cámbialo.

Este fin de semana tienes la oportunidad, en el Mercadiño do Troco que organizan Con Sentidiño y O Ferrado Marelo, en Ribadeo. ¿Quién sabe que puedes obtener a cambio?

Estos dos establecimientos -una ludoteca y una tienda de productos ecológicos- quieren poner su granito de arena por la economía circular y sostenible.

Cambiar el concepto



El concepto es muy claro, no consiste en librarte de lo que ya no quieres, no es una campaña de donación, consiste en cambiarlo por algo que te guste, te venga bien o satisfaga tus necesidades.

Patricia Pérez, de Ferrado Marelo, explica que “no es un mercadillo para que la gente se deshaga de las cosas que ya no utiliza sino que hay esa simbología de que tenemos que cambiar, es como un mercadillo de segunda mano pero no intercambiamos dinero sino objetos”.

El sábado y domingo de 11 a 14 hrs en Con Sentidiño, calle Ramón González.

Y ¿cómo sabes si lo tuyo vale más o menos que lo que quieres a cambio? Las organizadoras darán unos tickets de colores en función de la tasación que ellas hagan.

Una jornada de intercambio, entretenimiento y también contribución al cuidado del medio ambiente. Pero te preguntarás, ¿y si no se trueca, qué pasa? Pues o bien lo recoges y te lo llevas a casa de nuevo, o lo dejas y lo donan a algunas asociaciones con las que colaboran.

Ya tienes un plan para este fin de semana, sostenible y en línea de esa Agenda 2030 y los ODS de los que tanto hablamos: Economía circular.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado