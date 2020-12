Luis Ángel de la Heras nunca olvidará esta diócesis porque ha sido "su primer amor"

En cuatro años y medio que lleva con nosotros Luis Ángel de las Heras ha ido evolucionando. Está seguro de que todos los pasos que ha dado a lo largo de su vida han ido preparándole para lo siguiente, y lo siguiente es su nuevo cometido como Obispo de León.

UNA BARCA EN LA QUE VAMOS TODOS

Estos días al obispo Luis Ángel le ronda por la cabeza una imagen, la de que “estamos juntos en la misma barca”. Es consciente de que “lo que hacía aquí tenía repercusión en otras partes.., y lo que haga en León también, de alguna forma, será continuar lo que estábamos haciendo en Mondoñedo Ferrol”.

PARA LO BUENO Y PARA LO MALO

Nos cuenta el obispo electo de León que “toda tu vida tienen que ser una preparación para lo que te encomiendan y, en ese sentido, todos los pasos que he ido dando a lo largo de mi vida han ido preparándome para lo sucesivo. Y la mejor preparación siempre era hacer bien lo que te encomendaban, o bueno.., procurar hacerlo bien porque no siempre uno acierta”.

Aclara que “es muy importante querer lo que haces, querer la misión que te encomiendan, querer a las personas, los lugares, las situaciones. No solamente quedarte con lo bueno, las cosas que no son buenas también hay que quererlas”.

LO HECHO Y LO PENDIENTE

Haciendo un repaso por sus cuatro años y medio en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, De las Heras explica que “el cambio más significativo es el Plan de Unidades Pastorales, que tampoco es un invento mío”. El “salto cualitativo” ha sido convertir 422 parroquias en 24 unidades pastorales.

Le queda pendiente “acompañar este proceso un poco más, pero ya está iniciado y cualquiera puede acompañarlo, animarlo y clarificarlo”. Pide perdón también por los fallos que haya podido tener. Considera que tiene que “pedir perdón por no haber sabido incluir a más gente en esta dinámica sinodal de Iglesia, de caminar todos juntos. Me hubiera gustado que muchos más se hubieran sumado pero bueno, es una limitación que tenemos las personas y debo pedir perdón por eso”.

LOS TRABAJADORES DE ALCOA DEBEN SEGUIR LUCHANDO

Luis Ángel de las Heras es un gran conocedor de la Diócesis, de sus gentes, de sus problemas y, entre ellos, la situación que atraviesan los trabajadores de Alcoa. A ellos les pide que sigan luchando por su dignidad.

Declara que “es una experiencia dura la que están viviendo, una incertidumbre que me parece injusta y que no debería haberse dado, habría que haber buscado otras soluciones más estables, más justas para ellos y sus familias. Creo que deben seguir luchando. Si se cierran todas las puertas habrá que buscar donde sea, ¿no? Pero lo único que tiene que hacer un ser humano es no rendirse nunca, y levantarse siempre y ponerse en pie y y reivindicar ante todo justicia y dignidad. Y yo creo que ellos lo han estado haciendo hasta ahora. Les hemos apoyado, verbalmente como podemos, y estando con ellos también”. Les pide que no pierdan la fe en el ser humano.

SIN MIEDO A LA PANDEMIA

Ante las siuación sanitaria que vivimos, nos invita a no tener miedo, sí precaución, pero no miedo. Explica que el miedo hace gente atemorizada, no responsable, sino gente sin ganas de vivir.

Nos invita a mirar con confianza a las personas: “Las vacunas y medicamentos son necesarios, pero no desconfiemos de las personas, las personas son las que están en el centro, no las vacunas ni los medicamentos, sino las personas”.

MONDOÑEDO-FERROL HA SIDO SU “PRIMER AMOR”

El obispo Luis Ángel de las Heras cambia de destino y acomete una nueva aventura en León, pero se lleva nuestra recuerdo en el corazón y para siempre.

Nos confiesa que Mondoñedo-Ferrol “es una diócesis preciosa, no sólo por sus paisajes sino por sus personas, ha sido un descubrimiento continuo. He estado feliz encontrandome con gente creyente y no creyente. Aquí es posibe y es real la fraternidad y eso lo llevo en mi corazón porque “la primera diócesis es el primer amor y el primer amor no se olvida nunca”.