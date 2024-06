Los vikingos invadirán O Vicedo los días 26 y 27 de julio

En la localidad occidental de O Vicedo están calentando motores para la próxima celebración de la VII edición de la Romería Vikinga. Desembarco de los vikingos, lucha con los cristianos, enterramiento.., serán algunos de los clásicos que se vuelven a escenificar para sorprender a todos los asistentes.

Alfonso Agra será el pregonero de la Romería, uno de los actores de la película Jakobsland que presentaron el año pasado. El pregón tendrá lugar el viernes 26 en las inmediaciones de la Casa de Cultura.

Entre las novedades, una ruta explicativa, el jueves 25 de julio, que mostrará el lugar donde se piensa que acamparon los vikingos y dónde se ubica la zona de llegada de los guerreros del norte a O Vicedo.





Cristianos de Ponferrada

Este año no podrán contar con la asociación de cristianos de Valladolid, que siempre colaboraba con ellos, pero contarán con gente de Ponferrada -de una asociación de cristianos- que participará en la lucha contra los vikingos. Acudirá una treintena de personas.

Además incluyen más talleres de cristianos para no centrarse sólo en los vikingos, si no "no tendremos contra quien luchar", indica el alcalde de O Vicedo, Jesús Novo.

Este año tendrán de nuevo habilitado el mismo aparcamiento que el año pasado permitió estacionar el coche a todos cuantos pasaron por allí.

Por ello invitan a todo el mundo a participar de una fiesta que es un revulsivo para la localidad en plena temporada alta.

