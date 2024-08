Las salpas son buenas, las carabelas malas, descubre la diferencia

Las carabelas portuguesas nos están dando bastantes problemas en las playas este verano. Varios arenales, en Xove, O Vicedo o Barreiros, han izado la bandera roja este fin de semana para evitar que la gente se bañara por una gran profusión de estos ejemplares. Y más después del susto del viernes en que una carabela provocó taquicardias y parálisis a una persona a la que picó en la playa de Abrela de O Vicedo.

Son más peligrosas de lo que imaginamos y los efectos de su picadura van desde una simple urticaria a dolor intenso o problemas cardiológicos y neurológicos en las circunstancias más graves.

Lo mejor que podemos hacer es evitarlas y si las vemos en el agua salir de ella, porque tienen unos tentáculos muy largos que podrían alcanzarnos.

Los socorristas de Burela han lanzado un tutorial en redes para distinguir las carabelas de las salpas.

A no confundir pues carabelas y salpas, otros organismos que aparecen en nuestros arenales últimamente. Son como unas gelatinas transparentes, no tienen tentáculos, esas no pican y son buenas para el medio marino.

Las salpas reducen el CO2 y producen oxígeno. También se alimentan de unas algas que serían perniciosas, con lo cual colaboran con el ecosistema. Los socorristas recomiendan cogerlas y devolveras al mar.