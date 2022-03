Las principales asociaciones de comerciantes y hosteleros de la comarca no se suman al paro de este lunes

Las principales asociaciones de comerciantes y hosteleros de A Mariña han decidido no apoyar de forma oficial al parón convocado por Hostelería de Galicia para este lunes 28 de marzo.

Desde la Federación de Comercio A Mariña (FCAM), su presidente José Carlos Paleo ha declinado hacer declaraciones a COPE de la Costa sobre este cierre, pero sí ha asegurado que tanto desde esta entidad como desde ACIA Foz no tenían pensado sumarse a la protesta como colectivo.

En el caso de Viveiro, la asociación Centro Comercial Histórico (CCHV) también ha optado por "mantenerse al margen" mientras el paro no se planifique con "coherencia, unión y organización" por parte de los convocantes, según ha asegurado su gerente Isabel Méndez.





Beiras y Acisa, a la espera del Gobierno

Por su parte, la asociación Beiras de Viveiro sí que anunció en un principio su apoyo a la convocatoria, aunque su presidente Domingo González -quien en los últimos días anunció su renuncia irrevocable a la presidencia del colectivo y a cualquier otro cargo directivo- manifestó este lunes en declaraciones a COPE de la Costa que esperarán "a ver cuáles son las medidas" que pueda tomar este martes el Gobierno central con respecto a cuestiones tan importantes como "la tarifa de la luz".

González también reconoció "diferencias" entre los asociados de Beiras y entre las propias entidades convocantes.

"No tenía sentido apoyar una huelga que no se iba a secundar al 100%", afirmó el presidente del colectivo viveirense, quien también advirtió que el sector no descarta "movilizaciones futuras" si no hay una solución firme a los actuales problemas.

Con respecto a Acisa Ribadeo, la postura es similar a la de Beiras, ya que en las últimas horas hacían público un comunicado en el que advertían del "aplazamiento de su apoyo al cierre patronal" a causa del acuerdo entre el ejecutivo central y el Comité Nacional de Transporte por Carretera.

El gerente del colectivo, Jesús Pérez, señaló que "quedamos a la espera de ver si las medidas pactadas surten efecto. Si al final nada cambia en la insostenible situación que vive nuestro sector, entendemos que se retomará esta posibilidad".

De hecho, han decidido "esperar al martes a ver qué medidas implanta el gobierno para comercio, hostelería, servicios… y si la Xunta amplía las anunciadas en las próximas semanas, para estos sectores. Todos ellos sufren un aumento desmesurado en sus recibos de luz y gas, a los que todavía no se ha puesto ni planteado solución alguna, y justifican de sobra que se puedan tomar medidas de protesta coordinadas a y masivas".

"Esperamos medidas que nos ayuden a todos y que nos permitan trabajar con normalidad y recuperar la tranquilidad perdida hace más de dos años. Además, esperamos que de tomar la decisión de ir a un cierre patronal sea consensuada por las principales asociaciones y aglutinando al máximo posible de hosteleros", han anunciado.

La asociación ribadense de comerciantes y hosteleros también afrontará en breves un proceso de cambio tras la renuncia a la presidencia de su máximo responsable, el empresario Francisco Iriarte Quintana.