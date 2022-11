El Instituto Geográfico Nacional acepta el topónimo "ría del Eo" y Ribadeo recurrirá de nuevo la resolución

El Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha dado la razón al Principado de Asturias con respecto al reconocimiento de la oficialidad y uso del topónimo ría del Eo.

La resolución del 15 de noviembre, que el IGN comunició este pasado viernes a la administración autonómica, otorga "al topónimo ría del Eo el carácter de nombre alternativo", es decir, "con el mismo nivel de oficialidad y uso que ría de Ribadeo".

En la práctica, la decisión supondrá la "inclusión de ambos topónimos en todas las bases de datos geográficas y cartográficas producidas por las administraciones públicas integradas en el Sistema Cartográfico Nacional".

El Instituto Geográfico Nacional ya se había pronunciado en los mismos términos respecto al topónimo ría del Eo a finales de 2021, pero la resolución fue anulada por la "estimación parcial de las alegaciones que aludían a vicios en el procedimiento", por lo que se solicitó la "emisión de un nuevo informe".

La resolución del IGN señala que se ha constatado que la denominación ría del Eo es utilizada "mayoritariamente en los territorios de la margen asturiana del río homónimo", además de estar recogida con "un nivel de uso similar a ría de Ribadeo en cartografía y otros documentos al menos desde el siglo XIX hasta la actualidad".





Malestar en Ribadeo

El Concello de Ribadeo recurrirá la resolución del Instituto Geográfico Nacional que pretende equiparar ambos topónimos

El alcalde, Fernando Suárez Barcia, ha asegurado asegura que "las alegaciones presentadas no fueron analizadas", lo cual "anticipa ya una nueva chapuza administrativa para cerrar el asunto a toda velocidad".

Para el regidor ribadense, "las argumentaciones utilizadas a la hora de equiparar el topónimo de ría del Eo al de ría de Ribadeo son más que cuestionables", pues se apoyan en la "presencia puntual y no continuada del topónimo ría del Eo en escasa documentación histórica", en el "uso extendido en la margen asturiana de la ría de Ribadeo, especialmente en estos últimos años" y en una "aplicación totalmente arbitraria y sesgada de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre estos asuntos".

Algo que, según Suárez Barcia, "en ningún caso puede ser fundamento para la oficialidad que se le pretende otorgar a este topónimo".

El alcalde ribadense quiso recordar que la ría "es un bien común, tanto de asturianos como de gallegos, no es más de una orilla que de la otra, y debe unirnos en lugar de alejarnos".

No obstante, desde el ejecutivo local se han visto en el "deber de recurrir esta resolución para defender la oficialidad del topónimo de ría de Ribadeo como el único válido", por "todas las razones científicas y históricas que desde siglos atrás lo avalan" y reocrdando asimismo que "todas las rías en Galicia y en Asturias llevan el nombre de la población histórica más importante".

"No es ría del Verdugo sino de Vigo, no es ría del Landro sino de Viveiro, no es ría del Navia, sino de Navia, no es ría del Sella sino de Ribadesella, no es ría de Alvares sino de Avilés, por lo tanto no es ría del Eo sino de Ribadeo", ejemplificó Suárez Barcia.

Y añadió que "quien está promoviendo de nuevo este enfrentamiento interesado, debería promover más la resolución de los problemas que hoy tiene la ría, como los altos niveles de coliformes provocados por la falta de saneamiento integral, especialmente por la banda asturiana".





Escucha COPE