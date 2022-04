El IES María Sarmiento clausura este lunes su acercamiento a la música medieval y al Camiño do Mar

El IES María Sarmiento de Viveiro ha desarrollado a lo largo de las últimas semanas un proyecto educativo vinculado a la exposición de instrumentos medievales "A Memoria do Son" y a la divulgación del Camiño do Mar entre los escolares de la zona.

La iniciativa contó con el apoyo de la Diputación de Lugo, el Concello de Viveiro, la Asociación de Amigos do Camiño do Mar, la ONCE y Bágoas da Terra.





Una actividad interdisciplinar

En primer lugar, los alumnos de los diferentes colegios o institutos de Viveiro (CEIP de Covas, CEP Lois Tobío, CEIP Landro, CEIP O Vicedo, IES Vilar Ponte, IES María Sarmiento) realizaron un peregrinaje a través de un tramo de la ruta xacobea que pasa por el municipio, con llegada al instituto organizador, donde se les hizo entrega de una credencial financiada y sellada por el ayuntamiento viveirense.

A continuación, visionaron una grabación explicativa del conjunto escultórico del Pórtico de la Gloria, donde aparecen varios de los instrumentos presentes en la muestra.

Finalmente, el alumnado realizó un recorrido por la exposición, que permite contemplar réplicas de los instrumentos más populares de la Europa medieval, con información detallada sobre los mismos y unos códigos QR para poder escuchar su sonido.

La ONCE, a través de su profesora Eva María Lage Gil, se encargó de la transcripción a Braille de los diferentes paneles informativos.





Clausura por todo lo alto

Como colofón a la actividad, este lunes se realiza una ceremonia de clausura en la que los alumnos de música del IES María Sarmiento podrán interpretan la Cantiga de Santa María número 100 con la oportunidad única de poder emplear el salterio de la propia exposición entre otros instrumentos.

Además, el actor profesional Víctor Rolle recitará una cantiga de amor musicalizada del cancionero de Afonso Páez, y el profesor de lengua gallega Pepe Casariego hará lo propio con una cantiga de Pero Meogo.

Todo esto en un decorado completamente medieval, con "botafumeiro" incluido, proporcionado por la asociación Bágoas da Terra.