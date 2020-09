La historiadora Herminia Pernas será nombrada cronista oficial de Burela

Los portavoces de los tres grupos con representación en el Concello de Burela, Partido Socialista (PSdeG-PSOE), Partido Popular (PP) y Bloque Nacionalista Galego (BNG) han acordado este miércoles proponer a Herminia Pernas como cronista oficial del municipio.

La propuesta será llevada al pleno que se celebrará a finales del presente mes de septiembre para su aprobación.

Herminia Pernas Oroza, nacida en Burela en 1967, es doctora en Historia por la Universidade de Santiago de Compostela y profesora de enseñanza secundaria.

Ha sido reconocida con el Premio Xohana Torres por el ensayo Esquecidas pola historia: as mulleres compostelás entre finais do século XIX e o primeiro tercio do XX, además de ser autora de otros volúmenes como Historia das Mulleres en Galicia: Idade Contemporánea.