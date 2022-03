Foz presenta alegaciones al proyecto de la A-74, la Autovía da Mariña

El Concello de Foz presentó este miércoles, dentro del plazo legal establecido, alegaciones al proyecto de la Autovía da Mariña (A-74), en concreto en lo que respecta al tramo que une el municipio focense con el de Burela.

El alcalde, Fran Cajoto, destacó que "la autovía es un proyecto muy importante, crucial, para Foz y para toda la comarca".

El regidor focense señaló que esta infraestructura servirá para "potenciar el parque empresarial y que más personas nos vengan a visitar", además de "reducir el tráfico en travesías tan peligrosas" como son las de Fazouro, Nois y Cangas, localidades situadas en torno a la N-642.

"Estamos hablando de una carretera nacional que tiene una intensidad de tráfico más elevada que la A-8, con más de 10.000 vehículos al día, llegando a 15.000 en verano, y con viviendas a su lado", relató Cajoto.

"Esperamos que se aceleren todos los trámites y que la Xunta de Galicia ponga en marcha también la variante de Viveiro, que aún no tiene proyecto: A Mariña necesita la autovía", apostilló el alcalde focense.





Varios motivos para alegar

Aunque Cajoto destaca la importancia de la autovía para el futuro de Foz, desde su equipo han detectado "errores u omisiones importantes" en el proyecto, motivo por el cual han presentado alegaciones.

"En la planimetría de los enlaces de Cangas y de Foz -este último en Fazouro, próximo a Pardiñas- no se tuvieron en cuenta las personas que se desplazan a pie o en bicicleta: queremos que los enlaces no supongan un obstáculo, que haya permeabilidad. Por eso planteamos soluciones para dotar a los enlaces de sendas y pasos a distinto nivel, de forma que dichas viviendas no queden aisladas por la autovía o que cualquier vecino pueda acercarse a trabajar a pie al parque empresarial con seguridad", indicó el alcalde.

Las otras alegaciones consisten en la mejora del enlace de Foz, planteando un acceso directo a la zona urbanizable que está pendiente de desarrollo, y un carril adicional de acceso a la autovía para mejorar la capacidad del enlace.

Cajoto también destacó que "el proyecto tiene un impacto evidente sobre las infraestructuras existentes".

"Se plantearon modificaciones para la mejora en la reposición de la carretera LU- P-2007, que une Nois con Cordido, por lo que hay alegaciones sobre la reposición de varios caminos que, consideramos, deben ser subsanadas", indicó.

"También pedimos un estudio sobre el impacto y el posible cambio de tipología de una obra de drenaje en la parroquia de Fazouro y el estudio de diversas afecciones sobre la red de abastecimiento municipal", señaló el regidor focense.

"Ahora era el momento para que en el documento definitivo y en el proyecto constructivo haya el menor número de errores posibles y, por tanto, la infraestructura se construya con la menor de las afecciones", concluyó Cajoto.