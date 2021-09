Foz ya tiene su propio banco de imágenes

Este sábado se presentó en el Cenima el primero banco de fotos oficial de Foz con una pequeña muestra del mismo.

El concejal de Turismo, Chema Linares, comentó que “parece mentira, cuando son muchas las fotografías que diariamente vecinos y turistas colgamos en las redes, que el Ayuntamiento de Foz hasta ahora no había contado con un banco de fotos, muchas veces solicitado desde la oficina de turismo".

Continuó el concejal diciendo que "son muchas las revistas, publicaciones, semanarios, periódicos o particulares que continuamente nos piden fotos de los diferentes recursos turísticos o rincones de nuestro ayuntamiento; como recientemente para elaborar un libro sobre los castillos y fortalezas de España, de la fortaleza del mariscal Pardo de Cela en la Frouxeira, o para un trabajo sobre los paseos marítimos en Galicia, de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), teniendo que acudir a fuentes externas para conseguir tales fotografías”.

Casi 300 fotos

Chema Linares destaca que se trata “de un trabajo de más de 270 fotografías de diferentes lugares y recursos de nuestro ayuntamiento, en el que están representadas las nueve parroquias, las playas, los paseos, las rutas, la ría, el pueblo, las iglesias y capillas y, como no, el Castro de Fazouro y la Basílica de San Martiño. Es un trabajo de larga de duración, de varios meses, ya que las condiciones lumínicas y la propia naturaleza no son las mismas en cada estación del año ni en cada momento del día, o mismo las playas no son las mismas con marea baja o llena”.

Para finalizar el edil de Turismo añadió que “con este trabajo y otros en tramitación esperamos nutrir la nueva web turística que se va a elaborar para el Ayuntamiento de Foz y que ya está presupuestada en los presupuestos de este año”.